Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 ianuarie 2026, 14:03

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0871 lei, în scădere cu 0,34 bani (-0,06%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0905 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3558 lei, în urcare cu 0,01 bani, comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3557 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4641 lei, în scădere cu 1,4 bani (-0,25%) faţă de 5,4781 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 620,6214 lei, de la 621,3365 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

