Iași: Festivalul folcloric „Datini și obiceiuri de iarnă” – ediția a 57-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 decembrie 2025, 16:13

În zilele de 13 și 14 decembrie 2025, Consiliul Județean Iași, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, în parteneriat cuPrimăria municipiului Iași și Primăria comunei Miroslava va organiza cea de a LVII-a ediție a Festivalului folcloric „Datini și obiceiuri de iarnă”.

La eveniment vor participa alaiuri din județele Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Iași, Suceava, Vaslui și Neamț.

Primul spectacol va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, pe scena amenajată în Grădina Palas, începând cu ora 12.00, unde vor evolua o parte dintre alaiurile invitate la festival.

Tot în ziua de 13 decembrie, începând cu ora 10.30, se va desfășura Parada alaiurilor pe traseul: Piața „Mihai Eminescu” (Casa de Cultură a Studenților Iași) – Str. Lăpușneanu–Piața Unirii – Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – Palatul Culturii. Cel de-al doilea spectacol din cadrul festivalului se va defășura duminică, 14 decembrie, în comuna Miroslava, în curtea Căminului Cultural, începând cu ora 12.00.

Începând cu ora 11.00, se va desfășura Parada alaiurilor pe traseul Primăria comunei Miroslava – Căminul Cultural Miroslava.

Prezintă: Vasile Pohoață

Spectacolul va fi transmis live pe canalul de Facebook – Centrul Județean al Culturii Tradiționale