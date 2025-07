Cinema Ateneu Iași continuă proiecțiile la Rooftop Cinema în luna august

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 iulie 2025, 10:40

Cinema în aer liber, pe terasa Ateneului Național din Iași

Am lansat Rooftop Cinema în iulie – un spațiu de proiecții în aer liber, pe terasa Ateneului Național din Iași. Am fost plăcut surprinși de numărul de spectatori, având sold out la fiecare proiecție. Continuăm cu noi pelicule și în luna august, cu un program variat de filme vechi și noi, de văzut în cuplu, în compania prietenilor sau poate chiar singur(ă).

Programul de proiecții noi:



Vineri, 1 august 2025, ora 21:15 – La dolce vita (regia Federico Fellini)

Itinerarul unui ziarist care practică o gazetărie-pistol prin diverse cercuri ale societății italiene, trăind frenetic, fără răgaz pentru reculegere. Între un minut de dragoste și altul de deznădejde, vânează o vedetă americană și explorează un miracol, distras uneori de „măruntele sale probleme personale”: tentativa de sinucidere a Emmei sau vizita tatălui căruia îi aruncă în brațe o cocotă. După ce și-a abandonat ambițiile de literat, își îngroapă, treptat, și credința în orice altceva, fie și în efemerul ‘dulcei vieți’ a aristocrației romane. În final, nu-i mai rămân decât imaginea unui monstru marin și privirea pierdută a unei tinere din lumea celor care încă viețuiesc cu adevărat.

Sâmbătă, 2 august 2025, ora 21:15 – The Terminal (regia Steven Spielberg)

Terminalul spune povestea lui Viktor Navorski (Tom Hanks) venit din Europa de Est să viziteze New York-ul. În timpul zborului, în țara sa are loc o lovitură de stat. Viktor aterizează la aeroportul John F Kennedy având un pașaport care nu mai este valabil și, ca atare, nu are voie să intre în Statele Unite și trebuie să trăiască în terminalul aeroportului până ce războiul de acasă se va fi terminat. În timp ce săptămânile și lunile se scurg, Viktor descoperă un univers complex și comprimat în același timp, o lume eterogenă cu lucruri și situații absurde, cu generozitate, ambiții, haz și chiar romantism.

Duminică, 3 august 2025, ora 21:15 – King’s Speech (regia Tom Hooper)

Bazat pe o poveste adevărată, filmul descrie relația de prietenie care se leagă între cel care avea să devină regele George al VI-lea și Lionel Longue, un logoped mai puțin obișnuit. Chinuit de dificultatea de a articula cuvintele, și, prin urmare, și de teama de a apărea în public, George (Colin Firth) se vede nevoit să facă față îndatoririlor regale după ce fratele său abdică în urma unui mariaj nedorit de casa regală. Cel care îl va ajuta să-și articuleze gândurile în fața națiunii și să conducă țara prin cel de-al doilea Război Mondial este excentricul Lionel (Geoffrey Rush), un logoped care face apel la metode bizare, dar cu rezultate miraculoase.

Marți, 12 august 2025, ora 21:15 – Noaptea de 12 (regia Dominik Moll)

Mai devreme sau mai târziu, fiecare anchetator se confruntă cu o crimă nerezolvată, care îl bântuie. Pentru Yohan, care tocmai a fost numit șef al Brigăzii de Criminalistică din Grenoble, uciderea Clarei este un astfel de caz. Alături de echipa sa, el investighează viața și relațiile victimei, iar ceea ce începe ca o anchetă amănunțită se transformă rapid într-o obsesie. Suspecții nu încetează să apară, iar îndoielile lui Yohan continuă să crească. Un singur lucru este cert: crima a avut loc în noaptea de 12.

Miercuri, 13 august 2025, ora 21:15 – Sick of Myself (regia Kristoffer Borgli)

Signe și Thomas au o relație nesănătoasă, sunt permanent în competiție, iar momentul decisiv este cel în care Thomas devine brusc un nume atractiv în arta contemporană. Signe încearcă să-și recapete statutul, modelând un nou eu, care să atragă compasiunea celor din jur.

Joi, 14 august 2025, ora 21:15 – Scarface (regia Brian De Palma)

Scarface, un remake după filmul aparut în 1932, urmărește aceeași poveste a unui emigrant cubanez, Tony Montana (Al Pacino), care, împreună cu prietenul lui, Manny Ray, pune bazele unui puternic imperiu mafiot în Miami. Timp de aproape 3 ore, filmul, de o duritate rar întâlnită în 1983, a născut numeroase controverse în momentul lansării.

Vineri, 15 august 2025, ora 21:15 – The Godfather I (regia Francis Ford Coppola)

Inspirat de romanul lui Mario Puzo, filmul este povestea grandioasa a lui Don Vito Corleone, un mafiot din Sicilia, ajuns cap al unei importante retele mafiote in America.

Filmul prezinta o viziune extrem de realista a acestei lumi mai putin accesibile unde cuvantul dat si promisiunile facute au o valoare capitala, iar onoarea este la mare pret.

Sâmbătă, 16 august 2025, ora 21:15 – The Godfather II (regia Francis Ford Coppola)

În ceea ce fără îndoială este una dintre cele mai bune continuări de film din toate timpurile, Francis Ford Coppola duce mai departe povestea de proporții epice a trilogiei Godfather cu această saga despre două generații din familia Corleone aflate la putere. oppola colaborează încă o dată cu scriitorul Mario Puzo, șlefuind două povești întrețesute, care funcționează în egală măsură ca preambul și continuare a originalului. Prima prezintă umilele începuturi ale clanului sicilian și ascensiunea în New York a tânărului Don Vito, interpretat acum într-un rol secundar premiat cu Oscar de Robert De Niro. A doua prezintă ascensiunea lui Michael (Al Pacino), noul Don al clanului.

Duminică, 17 august 2025, ora 21:15 – The Godfather III (regia Francis Ford Coppola)

În această ultimă parte a trilogiei despre familia Corleone, Al Pacino joacă rolul lui Michael, liderul puternic al familiei. La cei 60 de ani ai săi, Michael e dominat de două pasiuni: să-și elibereze familia de crime și să găsească un succesor potrivit. Succesorul ar putea fi pătimașul Vincent (Andy Garcia), dar el ar putea fi, de asemenea, și cel care schimbă dorința lui Michael de a face afaceri legale într-un infern al violenței.

Miercuri, 20 august 2025, ora 21:15 – Countdown (regia Justin Dec)

O aplicație de telefon care arată când va muri persoana care o accesează se transformă dintr-o virală amuzantă într-o reală amenințare. Același lucru i se întâmplă unei asistente medicale care află că mai are de trăit 3 zile și trebuie să lupte cu timpul, dar și împotriva unei creaturi malefice aflate pe urmele ei.

Joi, 21 august 2025, ora 21:15 – La La Land (regia Damien Chazelle)

„La La Land” urmăreşte povestea Miei (Emma Stone), o actriţă aspirantă şi a lui Sebastian (Ryan Gosling), un muzician îndrăgostit de jazz, care se zbat să atingă succesul într-un oraş în care prea multe vise şi inimi sunt frânte zi de zi. Plasat în Los Angeles-ul zilelor noastre, printre decoruri cuceritoare şi momente muzicale fascinante, filmul surprinde bucuriile, dar şi dezamăgirile cotidiene a doi tineri în încercarea lor de a-şi îndeplini visele.

Vineri, 22 august 2025, ora 21:15 – Reinas (regia Klaudia Reynicke)

În vara anului 1992, totul pare să se întâmple cu o viteză uimitoare la Lima. Lucia, Aurora și mama lor Elena se pregătesc să-și ia adio de la familie și de la prieteni, hotărâte să plece din Peru. Viața socială și politică a țării le tulbură planurile, dar nu la fel de mult precum apariția în viața lor a lui Carlos, tatăl fetelor, revenit după o lungă absență. Regrete mai vechi și iluzii legate de viitor vor duce la trăiri contradictorii, la frustrări și temeri hrănite de incertitudine, toate în fața adevărului dureros a tot ceea ce implică plecarea.

Sâmbătă, 23 august 2025, ora 21:15 – Les chambres rouges (regia Pascal Plante)

Cazul foarte mediatizat al criminalului în serie Ludovic Chevalier tocmai a ajuns la proces, iar Kelly-Anne este obsedată. Când realitatea se confundă cu fanteziile ei morbide, ea pornește pe o cale întunecată pentru a găsi ultima piesă din puzzle: înregistrarea video lipsă a unei fete de 13 ani ucise, cu care Kelly-Anne seamănă îngrijorător de mult.

Duminică, 24 august 2025, ora 21:15 – Pretty Woman (regia Garry Marshall)

Comedie romantică devenită un simbol al poveștilor de dragoste cinematografice. Edward Lewis, un bărbat bogat care nu-și mai poate dori nimic de la viață, întâlnește întâmplător o femeie de moravuri ușoare, de care se îndrăgostește. Tânăra învață alături de el cum să se îmbrace, cum să mănânce elegant și cât de frumoasă este muzica de operă. Dar va dura acest incredibil vis de Cenușăreasă?

Miercuri, 27 august 2025, ora 21:15 – Mascarada (Nicolas Bedos)

Adrien, un dansator atrăgător a cărui carieră a fost distrusă de un accident de motocicletă, își irosește tirerețea pe Coasta de Azur, unde are grijă de el Martha, fost star de cinema. Viața lui Adrien urmează o cu totul altă direcție după ce o cunoaște pe Margot, o femeie frumoasă interesată doar de relații complicate și avantajoase. Împreună, cei doi visează la o viață mai bună și pun la cale un plan diabolic: o mascaradă emoțională.

Vineri, 29 august 2025, ora 21:15 – Saving private Ryan (regia Steven Spielberg)

Văzută prin ochii unui pluton de soldati americani, povestea incepe cu Ziua Z a invaziei din cel De-al Doilea Razboi Mondial., apoi avanseaza dincolo de plaja, cand soldatii primesc o misiune speciala foarte periculoasa. Capitanul John Miller (Tom Hanks) trebuie sa-si duca oamenii in spatele liniilor inamice, pentru a-l gasi pe soldatul James Ryan, ai carui trei frati au fost ucisi pe front. In fata unor forte inamice coplesitoare, soldatii pun la indoiala ordinele. De ce isi risca viata opt soldati, pentru a salva unul singur? Inconjurati de brutalitatile razboiului, fiecare dintre ei trebuie sa gaseasca singur raspunsul si puterea de a triumfa cu onoare si curaj.

Sâmbătă, 30 august 2025, ora 21:15 – Oldboy (regia Park Chan-wook)

De ziua fiicei sale, Ho Dae-su se îmbată și ajunge la secția de poliție. Cel mai bun prieten al său, No Joo-hwan, îl scoate din arest și, în timp ce sună acasă dintr-o cabină telefonică, Dae-su dispare, fiind răpit și ținut într-o cameră timp de 15 ani. Într-o zi, este brusc eliberat, i se dau haine, bani și un celular. Ajunge într-un restaurant unde face cunoștință cu Mido, o bucătăreasă, ajungând amândoi să se îndrăgostească unul de altul. Între timp, Dae-su este în căutarea celui care l-a pus în captivitate și a motivului pentru care a făcut asta și află astfel secrete ascunse ale trecutului său.

Duminică, 31 august 2025, ora 21:15 – The Ugly Stepsister (regia Emilie Blichfeldt)

Combinând comedia cu groaza, Sora cea urâtă este o abordare îndrăzneață și neașteptată a faimoasei povești a Cenușăresei, văzută prin ochii surorii vitrege urâte. Într-o versiune răsucită a poveștii, Elvira luptă să concureze cu sora ei vitregă extrem de frumoasă într-un regat unde frumusețea este o afacere brutală. Semnat de Emilie Blichfeldt, Sora cea urâtă este o poveste sângeroasă despre sacrificiile și eforturile ce o transformă pe Elvira în regina balului.

„Ne-a impresionat cererea și entuziasmul publicului pentru această inițiativă. Le-am cerut pe la jumătatea lunii iulie să vină cu propuneri – ce filme vor să vadă pe terasa noastră. Am fost asaltați de cereri și, spre surprinderea noastră (a mea și a echipei), au fost titluri ce au fost solicitate de zeci de oameni, cum e Pretty Woman, pe care l-am și adus în programul lunii august. E un spațiu intim, un spațiu de deconectare după o zi lungă – unde poți vedea un film, bea o limonadă și să te bucuri de priveliște și apus. Mulțumim tuturor pentru susținere! Vă așteptăm și luna aceasta – Aici, la Cinema Ateneu.” – Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu Iași

Bilete disponibile pe cinemaiasi.ro/rooftop-cinema/ sau la casieria Ateneului Național din Iași, prețul biletului fiind 25 de lei.