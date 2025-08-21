(AUDIO) Iași: Profesorii suplinitori află săptămâna viitoare în ce unități școlare vor activa

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 august 2025, 12:57

Săptămâna viitoare profesorii suplinitori vor afla în ce unități școlare vor activa.

După ședința publică de ieri pentru cadrele didactice titulare, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru completarea normelor sau pentru intrarea în procedura de restrângere de activitate, 76 de profesori din județ și-au întregit norma în alte două sau trei unități de învățământ.

Conform legii, profesorii titulari au prioritate, iar în etapa următoare, posturile rămase vor fi oferite suplinitorilor în funcție de punctajele obținute la examen, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș.

Rodica Leontieș: Ședințele publice pentru candidații care au media peste 7 și concurs național în 2025 va fi pe data de 26. Pe 27 vor fi ședințele pentru profesorii titulari care și-au depus dosar pentru detașare pe bază de punctaj, iar toți ceilalți care doresc repartizarea în baza mediilor începând cu 2019 până în 2025 și cu medii cuprinse între 5 și 9, 99, când avem situații de 10, vor participa la ședințiile publice de pe 28, respectiv 29.

Șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a mai declarat că va fi organizat și concursul județean pentru candidații care au participat la examenul de anul acesta și au luat note sub 5 la proba scrisă, dar și pentru cei care nu s-au înscris și au posibilitatea înscrierii pe 28, respectiv 29 august, pentru a participa la proba scrisă de pe data de 2 septembrie. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)