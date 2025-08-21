Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » (AUDIO) Iași: Profesorii suplinitori află săptămâna viitoare în ce unități școlare vor activa

(AUDIO) Iași: Profesorii suplinitori află săptămâna viitoare în ce unități școlare vor activa

(AUDIO) Iași: Profesorii suplinitori află săptămâna viitoare în ce unități școlare vor activa

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 august 2025, 12:57

Săptămâna viitoare profesorii suplinitori vor afla în ce unități școlare vor activa.
După ședința publică de ieri pentru cadrele didactice titulare, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru completarea normelor sau pentru intrarea în procedura de restrângere de activitate, 76 de profesori din județ  și-au întregit norma în alte două sau trei unități de învățământ.
Conform legii, profesorii titulari au prioritate, iar în etapa următoare, posturile rămase vor fi oferite suplinitorilor în funcție de punctajele obținute la examen, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș.
Rodica Leontieș:  Ședințele publice pentru candidații care au media peste 7 și concurs național în 2025 va fi pe data de 26. Pe 27 vor fi ședințele pentru profesorii titulari care și-au depus dosar pentru detașare pe bază de punctaj, iar toți ceilalți care doresc repartizarea în baza mediilor începând cu 2019 până în 2025 și cu medii cuprinse între 5 și 9, 99, când avem situații de 10, vor participa la ședințiile publice de pe 28, respectiv 29.

Șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a mai declarat că va fi organizat și concursul județean pentru candidații care au participat la examenul de anul acesta și au luat note sub 5 la proba scrisă, dar și pentru cei care nu s-au înscris și au posibilitatea înscrierii pe 28, respectiv 29 august, pentru a participa la proba scrisă de pe data de 2 septembrie. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)
Etichete:
Vaslui: Accident mortal la Bârlad. O mașină de teren a intrat sub un TIR
Fără categorie duminică, 3 august 2025, 11:15

Vaslui: Accident mortal la Bârlad. O mașină de teren a intrat sub un TIR

Un grav accident rutier s-a produs, astăzi, pe șoseaua de centură a orașului Bârlad. Un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața după ce...

Vaslui: Accident mortal la Bârlad. O mașină de teren a intrat sub un TIR
Au intrat în vigoare măsurile din primul pachet fiscal
Fără categorie vineri, 1 august 2025, 08:16

Au intrat în vigoare măsurile din primul pachet fiscal

Au intrat în vigoare măsurile din primul pachet fiscal, iar efectul majorării simultane a TVA şi a accizelor aduce scumpiri generalizate la...

Au intrat în vigoare măsurile din primul pachet fiscal
Cinema Ateneu Iași continuă proiecțiile la Rooftop Cinema în luna august
Fără categorie miercuri, 30 iulie 2025, 10:40

Cinema Ateneu Iași continuă proiecțiile la Rooftop Cinema în luna august

Cinema în aer liber, pe terasa Ateneului Național din Iași Am lansat Rooftop Cinema în iulie – un spațiu de proiecții în aer liber, pe...

Cinema Ateneu Iași continuă proiecțiile la Rooftop Cinema în luna august
Angajaţii de învăţământ pregătesc o serie de proteste în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară
Fără categorie marți, 29 iulie 2025, 07:23

Angajaţii de învăţământ pregătesc o serie de proteste în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară

Primele măsuri din pachetul fiscal pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea vor intra în vigoare de la începutul lunii viitoare, după ce...

Angajaţii de învăţământ pregătesc o serie de proteste în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară
Fără categorie joi, 24 iulie 2025, 16:34

Academia SFR revine între 6-10 august cu o nouă ediție dedicată tinerilor actori

În perioada 6-10 august, la Baia Turcească din Iași, are loc ediția a doua a proiectului educațional Academia SFR, organizat în cadrul...

Academia SFR revine între 6-10 august cu o nouă ediție dedicată tinerilor actori
Fără categorie miercuri, 2 iulie 2025, 14:04

Sindicatele din educaţie vor protesta săptămâna viitoare

Profesorii sunt nemulţumiţi de măsurile propuse de Guvern care afectează educaţia. Este vorba de modificarea sumelor pentru plata cu ora,...

Sindicatele din educaţie vor protesta săptămâna viitoare
Fără categorie marți, 1 iulie 2025, 15:25

Neamţ: Mai mulţi angajaţi ai Direcţiei de Finanţe Publice au protestat spontan în faţa sediului din Piatra-Neamţ

Mai mulţi angajaţi ai Direcţiei Generale de Finanţe Publice (DGFP) Neamţ au organizat, marţi, un protest spontan în faţa sediului din...

Neamţ: Mai mulţi angajaţi ai Direcţiei de Finanţe Publice au protestat spontan în faţa sediului din Piatra-Neamţ
Fără categorie luni, 30 iunie 2025, 14:04

(AUDIO) Aproximativ 30 de angajați de la Casa Județeană de Pensii Iași au protestat astăzi în fața instituției

Aproximativ 30 de angajați de la Casa Județeană de Pensii Iași au protestat astăzi, timp de 30 de minute, în fața instituției. Protestul a...

(AUDIO) Aproximativ 30 de angajați de la Casa Județeană de Pensii Iași au protestat astăzi în fața instituției