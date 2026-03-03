„Mulțumesc, iubită mamă!”, spectacol de 8 Martie în Copou

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 12:29





Primăria Municipiului Iași, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași, vă invită să participați la evenimentul „Mulțumesc, iubită mamă!”, ce va avea loc cu ocazia celebrării „Zilei femeii”. Astfel, duminică, 8 martie 2026, elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, sub îndrumarea profesorilor Cristina Talpan și Mirela Iordachi, vor susține în Sala „Diotima”, începând cu ora 13.00, un program artistic deosebit. Evenimentul „Mulțumesc, iubită mamă!” a ajuns la a VII-a ediție, iar intrarea în sala de spectacol a instituției de cultură din Parcul Copou este liberă.

„Ziua femeii” este o sărbătoare internațională dedicată onorării mamelor și maternității. Această zi este o ocazie de a exprima recunoștința prin flori, cadouri și momente speciale, având rădăcini în eforturile Annei Jarvis de a cinsti mama, din 1912.

Ziua mamei este, de regulă, sărbătorită pe mapamond anual în a doua duminică a lunii mai. Circa 70 de state ale lumii au așadar o dată comună pentru această sărbătoare.

În România sărbătorirea Ziua Mamei este celebrată anual odată cu Ziua Internațională a Femeii, în ziua de 8 martie.

În concluzie, Ziua Mamei este un moment de recunoaștere a dragostei necondiționate și a sacrificiilor făcute de mame, indiferent de data calendaristică specifică sărbătorită într-o anumită țară.