Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fapt divers » „Mulțumesc, iubită mamă!”, spectacol de 8 Martie în Copou

„Mulțumesc, iubită mamă!”, spectacol de 8 Martie în Copou

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 12:29


Primăria Municipiului Iași, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași, vă invită să participați la evenimentul „Mulțumesc, iubită mamă!”, ce va avea loc cu ocazia celebrării „Zilei femeii”. Astfel, duminică, 8 martie 2026, elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, sub îndrumarea profesorilor Cristina Talpan și Mirela Iordachi, vor susține în Sala „Diotima”, începând cu ora 13.00, un program artistic deosebit. Evenimentul „Mulțumesc, iubită mamă!” a ajuns la a VII-a ediție, iar intrarea în sala de spectacol a instituției de cultură din Parcul Copou este liberă.

„Ziua femeii” este o sărbătoare internațională dedicată onorării mamelor și maternității. Această zi este o ocazie de a exprima recunoștința prin flori, cadouri și momente speciale, având rădăcini în eforturile Annei Jarvis de a cinsti mama, din 1912.

Ziua mamei este, de regulă, sărbătorită pe mapamond anual în a doua duminică a lunii mai. Circa 70 de state ale lumii au așadar o dată comună pentru această sărbătoare.

În România sărbătorirea Ziua Mamei este celebrată anual odată cu Ziua Internațională a Femeii, în ziua de 8 martie.

În concluzie, Ziua Mamei este un moment de recunoaștere a dragostei necondiționate și a sacrificiilor făcute de mame, indiferent de data calendaristică specifică sărbătorită într-o anumită țară.

Etichete:
Crosul caritabil „Alerg pentru mama” – Ediția a V-a, organizat de AMiCUS Iași
Fapt divers vineri, 27 februarie 2026, 09:37

Crosul caritabil „Alerg pentru mama” – Ediția a V-a, organizat de AMiCUS Iași

Crosul caritabil „Alerg pentru mama” – Ediția a V-a, organizat de AMiCUS Iași Asociația studențească AMiCUS Iași organizează în data de...

Crosul caritabil „Alerg pentru mama” – Ediția a V-a, organizat de AMiCUS Iași
Berlinala 2026 / Palmaresul celei de-a 76-a ediţii
Fapt divers duminică, 22 februarie 2026, 08:43

Berlinala 2026 / Palmaresul celei de-a 76-a ediţii

Pelicula ”Gelbe Briefe” (”Yellow Letters”), în regia cineastului german Ilker Çatak, a fost recompensată sâmbătă seara...

Berlinala 2026 / Palmaresul celei de-a 76-a ediţii
Ce puteți face în vacanța școlară la Teatrul Luceafărul Iași
Fapt divers luni, 16 februarie 2026, 09:15

Ce puteți face în vacanța școlară la Teatrul Luceafărul Iași

Un interesant și variat program de vacanță a imaginat echipa artistică de la Teatrul Luceafărul Iași pentru toate categoriile de public....

Ce puteți face în vacanța școlară la Teatrul Luceafărul Iași
Expoziţia de plante exotice la Grădina Botanică, a 51-a ediţie
Fapt divers sâmbătă, 14 februarie 2026, 10:45

Expoziţia de plante exotice la Grădina Botanică, a 51-a ediţie

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează, în perioada 13 februarie (ora 11.00)...

Expoziţia de plante exotice la Grădina Botanică, a 51-a ediţie
Fapt divers vineri, 13 februarie 2026, 07:38

DOCUMENTAR: Ziua Mondială a Radioului – 13 februarie. Locul şi rolul radiodifuziunii publice în istoria României

Vineri, 13 februarie, este marcată Ziua Mondială a Radioului – World Radio Day – în semn de apreciere pentru acest influent mijloc de...

DOCUMENTAR: Ziua Mondială a Radioului – 13 februarie. Locul şi rolul radiodifuziunii publice în istoria României
Fapt divers miercuri, 11 februarie 2026, 07:34

Tineri și adulți cu autism sever din Iași primesc acces la educație funcțională și incluziune socială printr-un proiect incluziv

Proiectul face parte din mișcarea națională „România se mișcă”, susținută de Fundația Dacia pentru România, pentru eliminarea...

Tineri și adulți cu autism sever din Iași primesc acces la educație funcțională și incluziune socială printr-un proiect incluziv
Fapt divers marți, 10 februarie 2026, 12:30

SONDAJ: 6 din 10 minori asistă la cyberbullying, iar aproape jumătate sunt contactați de străini / Expunerea constantă la conținut violent, pariuri și provocări periculoase / Peste 97.000 de materiale online de abuz sau exploatare asupra minorilor (linkuri individuale) au fost înregistrate la hotline esc_Abuz

Rețelele de socializare sunt aproape universal folosite, inclusiv de copiii de 12–14 ani, iar peste o treime au profiluri publice, expuse oricui....

SONDAJ: 6 din 10 minori asistă la cyberbullying, iar aproape jumătate sunt contactați de străini / Expunerea constantă la conținut violent, pariuri și provocări periculoase / Peste 97.000 de materiale online de abuz sau exploatare asupra minorilor (linkuri individuale) au fost înregistrate la hotline esc_Abuz
Fapt divers joi, 22 ianuarie 2026, 06:34

România ocupă locul al treilea la nivel global în ceea ce priveşte rata de deţinere a locuinţelor (studiu)

România ocupă locul al treilea la nivel global în ceea ce priveşte rata de deţinere a locuinţelor, cu un procent de 93,9%, potrivit celui mai...

România ocupă locul al treilea la nivel global în ceea ce priveşte rata de deţinere a locuinţelor (studiu)