Prima pagină » Fapt divers » Expoziţia de plante exotice la Grădina Botanică, a 51-a ediţie

Expoziţia de plante exotice la Grădina Botanică, a 51-a ediţie

Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 10:45


Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează, în perioada 13 februarie (ora 11.00) – 15 martie 2026, în compartimentele complexului de sere din Grădina Botanică, cea de-a 51-a ediţie a expoziţiei de plante exotice.

Genericul acestei ediţii, intitulat „Valorile biodiversităţii reflectate în estetica vegetală”, evidenţiază în spaţiile amenajate de personalul Grădinii Botanice, conexiunile dintre diversitatea plantelor originare din zonele tropicale, cultivate de zeci de ani în compartimentele serelor şi amenajările peisagere cu valoare ecologică şi culturală. Valorificarea estetică a speciilor de plante şi animale contribuie la integrarea biodiversităţii în ecologia urbană.

Evenimentul inaugurează manifestările prilejuite de aniversarea a 170 de ani de la fondarea la Iaşi a primei grădini botanice din România şi oferă prilejul omagierii unor personalităţi care au contribuit la renumele venerabilei instituţii de educaţie şi cultură.

Expoziția poate fi vizitată zilnic, între orele 9.00–17.00. Preţul unui bilet este de 25 lei, iar pentru studenţi, pensionari şi grupuri (minim 10 persoane) este de 20 lei, respectiv 15 lei pentru elevi, individual sau în grup (minim 10 persoane), inclusiv pentru organizatorii, profesorii şi părinţii care îi însoţesc. Fotografiatul este liber.

 

 

