Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fapt divers » Ce puteți face în vacanța școlară la Teatrul Luceafărul Iași

Ce puteți face în vacanța școlară la Teatrul Luceafărul Iași

Ce puteți face în vacanța școlară la Teatrul Luceafărul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 09:15

Un interesant și variat program de vacanță a imaginat echipa artistică de la Teatrul Luceafărul Iași pentru toate categoriile de public. Creativitatea se va exprima nu doar în producții scenice de vizionat la sala mica, la sala mare, în spații neconvenționale, ci și prin alte activități și experiențe speciale.

Miercuri, 18 februarie, și vineri, 20 februarie, de la ora 12, sculptorul de păpuși Constantin Butoi și pictorul executant Adrian Mârzac vor coordona două ateliere HAI SĂ FACEM O JUCĂRIE. Din materiale simple, participanții vor confecționa mici jucări animate pe care le vor lua cu ei acasă.

 

ÎNTÂLNEȘTE PERSONAJUL este o altă inițiativă nouă care intermediază legătura publicului cu actorii interpreți. Dacă vrei să cunoști dincolo de scenă personaje din spectacolele noastre, te invităm la o întâlnire informală unde poți sta de vorbă cu ele. Seria începe joi, 19 februarie, ora 12, la sala mică, acum cu Dorothy (Camelia Dilbea) și Omul de Tinichea (George Cocoș) din „Vrăjitorul din Oz” după Frank L. Baum. Spectacolul în care aceștia dau viață personajelor se joacă duminică, 22 februarie, ora 11, sala mare.

Joi, 19 februarie, ora 18, vă așteptăm și la LUCEAFĂRUL, PRIN TELESCOP, un eveniment interactiv de istorie a Teatrului Luceafărul și astronomie, în care veți afla de ce instituția noastră se numește Luceafărul. Proiectul este realizat în colaborare cu fizicianul Radu Emanuel și constă într-o scurtă introducere informativă despre planetele care se văd în acest moment pe bolta cerească, urmată de o secvență interactivă în care participanții vor putea ține în brațe replici la scară redusă ale Pământului, Soarelui, Marte și Venus, pentru a înțelege mai bine mecanismele astronomice. Seara se încheie pe platforma din fața Teatrului, unde participanții vor putea admira Luceafărul prin telescop, în funcție de condițiile meteo. Părinții sunt rugați să aibă un smartphone la ei.

Duminică, 22 februarie, la ora 17.30, se joacă one-man showul CAMELEONUL CAMI PLEACĂ ÎN TIBET după cartea cu același titlu a Luminiței Corneanu, de și cu actorul Alex Iurașcu, un spectacol modern, de storytelling și new media, premiat la Festivalul Internaționl Puck Cluj-Napoca cu Premiul pentru Performanța Jocului Interactiv.

Pe adolescenți îi invităm la cafenea! La cafeneaua NegruZi, unde joi, 19 februarie, ora 18, se va juca spectacolul-lectură ALEXANDRU LĂPUȘNEANUL de Costache Negruzzi, în cadrul proiectului TEATRUL trece BACUL coordonat de teatrologul Oltița Cîntec. Scopul este apropierea tinerilor de arta scenică, aport artistic într-un spațiu neconvențional, pentru că pregătirea pentru proba la limba și literatura română se poate face foarte bine și în afara sălii de clasă, într-un cadru social relaxat. Cafeneaua nu a fost aleasă întâmplător, e localizată exact în zona conacului familiei Negruzzi. Altfel spus, Alexandru Lăpușneanul se întoarce simbolic în locurile pe unde autorul lui a pășit.

Duminică, 22 februarie, ora 13, la sala mică se joacă un alt spectacol-lectură din cadrul aceluiași proiect – ION de Liviu Rebreanu.

Biletele se pot achiziționa de pe platforma bilet.ro sau de la casieria Teatrului.

Etichete:
SONDAJ: 6 din 10 minori asistă la cyberbullying, iar aproape jumătate sunt contactați de străini / Expunerea constantă la conținut violent, pariuri și provocări periculoase / Peste 97.000 de materiale online de abuz sau exploatare asupra minorilor (linkuri individuale) au fost înregistrate la hotline esc_Abuz
Fapt divers marți, 10 februarie 2026, 12:30

SONDAJ: 6 din 10 minori asistă la cyberbullying, iar aproape jumătate sunt contactați de străini / Expunerea constantă la conținut violent, pariuri și provocări periculoase / Peste 97.000 de materiale online de abuz sau exploatare asupra minorilor (linkuri individuale) au fost înregistrate la hotline esc_Abuz

Rețelele de socializare sunt aproape universal folosite, inclusiv de copiii de 12–14 ani, iar peste o treime au profiluri publice, expuse oricui....

SONDAJ: 6 din 10 minori asistă la cyberbullying, iar aproape jumătate sunt contactați de străini / Expunerea constantă la conținut violent, pariuri și provocări periculoase / Peste 97.000 de materiale online de abuz sau exploatare asupra minorilor (linkuri individuale) au fost înregistrate la hotline esc_Abuz
România ocupă locul al treilea la nivel global în ceea ce priveşte rata de deţinere a locuinţelor (studiu)
Fapt divers joi, 22 ianuarie 2026, 06:34

România ocupă locul al treilea la nivel global în ceea ce priveşte rata de deţinere a locuinţelor (studiu)

România ocupă locul al treilea la nivel global în ceea ce priveşte rata de deţinere a locuinţelor, cu un procent de 93,9%, potrivit celui mai...

România ocupă locul al treilea la nivel global în ceea ce priveşte rata de deţinere a locuinţelor (studiu)
Oceanele au absorbit anul trecut o cantitate de căldură fără precedent în istoria acestui tip de măsurători
Fapt divers marți, 20 ianuarie 2026, 07:28

Oceanele au absorbit anul trecut o cantitate de căldură fără precedent în istoria acestui tip de măsurători

Oceanul a absorbit mai multă căldură anul trecut decât în orice alt an de la începutul măsurătorilor moderne, în anii 1960, conform unei noi...

Oceanele au absorbit anul trecut o cantitate de căldură fără precedent în istoria acestui tip de măsurători
Teatrul Luceafărul, bilanț 2025
Fapt divers joi, 8 ianuarie 2026, 10:17

Teatrul Luceafărul, bilanț 2025

380 de reprezentații care au cumulat peste 75.000 de spectatori la sediu și în deplasare în România și în afara granițelor este bilanțul în...

Teatrul Luceafărul, bilanț 2025
Fapt divers marți, 6 ianuarie 2026, 08:06

Primul spectator din 2026 la Teatrul ”Luceafărul” din Iași

Prima duminică a lui 2026 a adus la Teatrul Luceafărul Iași semne foarte bune pentru anul care abia începe. Două titluri clasice – Ursul...

Primul spectator din 2026 la Teatrul ”Luceafărul” din Iași
Fapt divers luni, 5 ianuarie 2026, 08:33

Egiptul a fost vizitat de un număr-record de 19 milioane de turişti, în 2025

Egiptul a obţinut o performanţă turistică fără precedent în 2025, în condiţiile în care a fost vizitat de aproximativ 19 milioane de...

Egiptul a fost vizitat de un număr-record de 19 milioane de turişti, în 2025
Fapt divers duminică, 4 ianuarie 2026, 09:27

Aplicaţia CelebRO – harta digitală, ghid foarte competent ce oferă informaţii ştiute şi mai puţin ştiute despre români celebri

Parisul s-a îmbogăţit cu o hartă digitală, un ghid foarte competent ce oferă informaţii ştiute şi mai puţin ştiute despre români celebri,...

Aplicaţia CelebRO – harta digitală, ghid foarte competent ce oferă informaţii ştiute şi mai puţin ştiute despre români celebri
Fapt divers sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 12:06

Ploi şi ninsori în toată ţara; valori temice în creştere până la 16 grade în unele zone, de Bobotează

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în aproape toate regiunile, cu cer mai mult noros, ploi în zona de sud a...

Ploi şi ninsori în toată ţara; valori temice în creştere până la 16 grade în unele zone, de Bobotează