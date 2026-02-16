Ce puteți face în vacanța școlară la Teatrul Luceafărul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 09:15

Un interesant și variat program de vacanță a imaginat echipa artistică de la Teatrul Luceafărul Iași pentru toate categoriile de public. Creativitatea se va exprima nu doar în producții scenice de vizionat la sala mica, la sala mare, în spații neconvenționale, ci și prin alte activități și experiențe speciale.

Miercuri, 18 februarie, și vineri, 20 februarie, de la ora 12, sculptorul de păpuși Constantin Butoi și pictorul executant Adrian Mârzac vor coordona două ateliere HAI SĂ FACEM O JUCĂRIE. Din materiale simple, participanții vor confecționa mici jucări animate pe care le vor lua cu ei acasă.

ÎNTÂLNEȘTE PERSONAJUL este o altă inițiativă nouă care intermediază legătura publicului cu actorii interpreți. Dacă vrei să cunoști dincolo de scenă personaje din spectacolele noastre, te invităm la o întâlnire informală unde poți sta de vorbă cu ele. Seria începe joi, 19 februarie, ora 12, la sala mică, acum cu Dorothy (Camelia Dilbea) și Omul de Tinichea (George Cocoș) din „Vrăjitorul din Oz” după Frank L. Baum. Spectacolul în care aceștia dau viață personajelor se joacă duminică, 22 februarie, ora 11, sala mare.

Joi, 19 februarie, ora 18, vă așteptăm și la LUCEAFĂRUL, PRIN TELESCOP, un eveniment interactiv de istorie a Teatrului Luceafărul și astronomie, în care veți afla de ce instituția noastră se numește Luceafărul. Proiectul este realizat în colaborare cu fizicianul Radu Emanuel și constă într-o scurtă introducere informativă despre planetele care se văd în acest moment pe bolta cerească, urmată de o secvență interactivă în care participanții vor putea ține în brațe replici la scară redusă ale Pământului, Soarelui, Marte și Venus, pentru a înțelege mai bine mecanismele astronomice. Seara se încheie pe platforma din fața Teatrului, unde participanții vor putea admira Luceafărul prin telescop, în funcție de condițiile meteo. Părinții sunt rugați să aibă un smartphone la ei.

Duminică, 22 februarie, la ora 17.30, se joacă one-man showul CAMELEONUL CAMI PLEACĂ ÎN TIBET după cartea cu același titlu a Luminiței Corneanu, de și cu actorul Alex Iurașcu, un spectacol modern, de storytelling și new media, premiat la Festivalul Internaționl Puck Cluj-Napoca cu Premiul pentru Performanța Jocului Interactiv.

Pe adolescenți îi invităm la cafenea! La cafeneaua NegruZi, unde joi, 19 februarie, ora 18, se va juca spectacolul-lectură ALEXANDRU LĂPUȘNEANUL de Costache Negruzzi, în cadrul proiectului TEATRUL trece BACUL coordonat de teatrologul Oltița Cîntec. Scopul este apropierea tinerilor de arta scenică, aport artistic într-un spațiu neconvențional, pentru că pregătirea pentru proba la limba și literatura română se poate face foarte bine și în afara sălii de clasă, într-un cadru social relaxat. Cafeneaua nu a fost aleasă întâmplător, e localizată exact în zona conacului familiei Negruzzi. Altfel spus, Alexandru Lăpușneanul se întoarce simbolic în locurile pe unde autorul lui a pășit.

Duminică, 22 februarie, ora 13, la sala mică se joacă un alt spectacol-lectură din cadrul aceluiași proiect – ION de Liviu Rebreanu.

Biletele se pot achiziționa de pe platforma bilet.ro sau de la casieria Teatrului.