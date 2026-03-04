Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fapt divers » Balerină a Operei ieșene își lansează în premieră la Iași cartea „Echilibru pe vârfuri”

Balerină a Operei ieșene își lansează în premieră la Iași cartea „Echilibru pe vârfuri”

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 11:34


Elena Manuela Nechita, balerină de ansamblu la Opera Națională Română Iași, își lansează cartea de debut „Echilibru pe vârfui – dansul, adevărul unei vieți asumate pe scenă” publicată la sfârșitul anului 2025 la prestigioasa editură din București, EIKON. Evenimentul are loc vineri, 6 martie 2026, în Foaierul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, începând cu ora 14:00.  Despre debutul autoarei vor vorbi Cătălina Frâncu, Irina Catighera, Ofelia Cozma, Ligia Fărcășel, Richard Constantinescu și editorul Valentin Ajder. Amfitrionul evenimentului este regizorul Ovidiu Lazăr. Participanții la eveniment vor avea parte și de un  moment artistic unic asigurat de Emilia Gabriela Ver Ber (percuție și handpan), Daniel Leancă (violoncel), Răzvan Boroda (pian), Dragoș Sabaiduc (balerin), Maya Chelban (balerină) și elevele Rebeca Ilaria Aonofriesei-Puiu, Luna Zhavia Șpaiuc și Ersilia Maria Țăranu. Volumul, lansat în premieră la Târgul de carte Gaudeamus, la București în perioada 3-7 decembrie 2025, este prefațat de Ligia Fărcășel și universitara și coregrafa Sandra Elizabeth Mavhima. Prin această carte, autoarea aduce în atenția publicului în premieră în literatura românească aspecte ale lumii baletului, ale artei spectacolului, dar și trăiri din spatele culiselor, având curajul de a își arăta sufletul nu doar în fața spectatorilor, ci și în fața cititorilor.

„Elena Manuela Nechita scrie așa cum dansează — cu disciplină, cu sensibilitate, cu liniștea celor care știu că frumusețea nu se naște din ușurință, ci din efort, perseverență și lumină interioară. Am regăsit aici fragilitate, dar și forță; durere, dar și vindecare; anonimat, dar și strălucire; momente în care scena a devenit o formă de eliberare, iar dansul o confesiune. O felicit pentru sinceritate, pentru curaj și pentru frumusețea cu care a așezat în cuvinte ceea ce de obicei rămâne ascuns în culise. Cititorul va închide această carte mai bogat, mai atent, mai aproape de adevărurile care nu se spun ușor.”, spune despre cartea autoarei, fost Prim balerin și Director Compartiment Balet la Opera Națională București, Alin Gheorghu.

„Elena Manuela Nechita stăpânește arta scrisului, a ideilor și a argumentării la fel de bine cum cunoaște scena, arena și arta dansului. Conduita fină și liniară a dansului, candoarea și, deopotrivă, rigoarea, disciplina și emoția mesajului artistic nu sunt doar atribute ale unui stil de viață ci, dimpotrivă, toate acestea sunt caracteristici integrate organic ale ființei care respiră și comunică fără artificii prin dans. Cartea de față, aparent confesională, este o carte despre emoție, iubire, luptă și efort, acceptare și împlinire de sine; este o carte despre femeia lumii de azi, angajată continuu între lumina tiparelor intimității personale și cea a tiparelor colective, ale participanților privitori, ale publicului. „Echilibru pe vârfuri” nu este povestea și lecția despre cum viața se trăiește, ci este credința prin care viața se împlinește. Elena Manuela Nechita nu este doar balerină, este femeia care, prin devotamentul față de sine și față de artă, poate inspira multe generații de aici înainte. În această carte multe artiste și femei își vor (re)găsi echilibrul pe care doar o lebădă grațioasă îl are chiar și atunci când peste lac coboară ceața.”, susțin editorii Elenei Manuela Nechita.

Elena Manuela NECHITA s-a născut la 13 mai 1984, în Iaşi. Din 2003 este balerină de ansamblu al corpului de balet al Operei Naţionale Române Iaşi. În cei peste douăzeci de ani de carieră a interpretat diferite roluri în repertoriul a peste patruzeci de spectacole. În 2003 obţine Certificat de Competențe Profesionale (Instructor coregraf). Specializarea: Coregrafie, Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi. În 2015 obţine licenţa în Geografie la Facultatea de Geografie și Geologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar în 2021 obţine licenţa în specializarea Coregrafie și Artele Spectacolului, la Facultatea de Teatru a Universităţii Naționale de Arte „George Enescu” Iași. Este prezentă în presă culturală ieşeană şi naţională cu interviuri despre arta baletului, iar această carte, aparent confesională, este debutul ei editorial.

