Turneul „Un Stradivarius în școli”, stagiunea a III-a – Pe 5 și 6 martie, violonistul Răzvan Stoica (vioara Stradivarius ex-Ernst 1729) revine cu trei recitaluri în colegii și licee ieșene

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 11:15

Violonistul virtuoz Răzvan Stoica și vioara sa, Stradivarius ex-Ernst 1729, alături de pianista Andreea Stoica revin la Iași, în cadrul celei de-a treia stagiuni a proiectului educațional „Un Stradivarius în școli”, organizată de Fundația Culturală Gaudium Animae.

Stagiunea din acest an s-a lansat în luna ianuarie, cu două recitaluri la două colegii naționale din București, și continuă în luna martie la Iași, cu trei recitaluri:

5 martie, ora 10:00 – la Colegiul Național „Costache Negruzzi”

5 martie, ora 13:00 – la Liceul Teoretic „Miron Costin”

6 martie, ora 11:00 – la Colegiul Național Iași

Violonistul Răzvan Stoica – ambasadorul Fundației Culturale Gaudium Animae și pianista Andreea Stoica vor interpreta lucrări de Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Niccolò Paganini, Antonio Bazzini, Piotr Ilici Ceaikovski, Richard Strauss, George Enescu.

Recitalurile din școli vor fi urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri, cu participarea elevilor și artiștilor.

Proiectul „Un Stradivarius în școli” face parte dintr-un program mai amplu al Fundației Culturale Gaudium Animae, Muzica inspiră, care a fost creat din dorința de a forma noi generații de iubitori ai muzicii culte, în diversele ei forme, având în vedere că expunerea cât mai timpurie la arta autentică lărgește orizonturile culturale și dezvoltă gândirea critică.

“Ne propunem să cultivăm în rândul tinerelor generații o dragoste autentică pentru muzica clasică și să deschidem tinerilor noi orizonturi către lumea artistică rafinată. În întâlnirile din cadrul stagiunilor de până acum, i-am găsit pe tineri fascinați de muzică, fascinați de vioară, de J. S. Bach, de Mozart, de Beethoven. Sunt profund mișcat de energia lor.” – Răzvan Stoica

De la prima stagiune a proiectului (2023) și până în prezent, „Un Stradivarius în școli” a fost susținut în 19 colegii naționale, licee, școli speciale din București și din județele Iași, Suceava, Neamț, ajungând la peste 3400 elevi și peste 100 cadre didactice.

După recitalurile din martie, de la Iași, va urma, în lunile aprilie și mai, o ediție specială „Un Stradivarius în școli”, dedicată copiilor nevăzători și celor din localități cu acces limitat la cultură, ce va cuprinde 10 recitaluri, 10 sesiuni educative și 10 sesiuni de discuții cu elevii, în școli din județele: Arad, Bacău, București, Cluj, Iași, Maramureș, Suceava, Timiș.

*****

Răzvan Stoica, câștigătorul titlului „Cel mai bun violonist din Europa sub 28 de ani” în anul 2013, este un adevărat maestru al artei interpretative violonistice, capabil să inspire și să încânte pe oricine are șansa de a-l asculta, motiv pentru care i-a fost oferită vioara Stradivarius Ex-Ernst, în anul 2009, în urma câștigării Marelui Premiul al Concursului „Strad Prize” din Salzburg, Austria.

Vioara „Ex-Ernst” a fost realizată de lutierul italian Antonio Stradivarius în anul 1729, la sfârșitul Perioadei sale de Aur. În întreaga lume au rămas mai puțin de 650 de viori făurite de el, dintre care majoritatea sunt deținute de colecționari ce nu le expun public și nu permit folosirea lor.

*****

„Un Stradivarius în școli” este un proiect educațional gratuit, pentru tinerii din școlile și colegiile din România, organizat de Fundația Culturală Gaudium Animae.

Parteneri: Fusion Towers, Tei, Grup ETA, IZI Eco, Uzina de Zâmbete, Grand View Hotel, Time Out

Partener de mobilitate: BMW APAN Motors

Parteneri media: Radio România Muzical, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Iași, Radio HIT Iași, Ziarul de Iași, Zile și nopți, Bookhub, Happ.ro, Daily Magazine, Observator cultural

*****

FUNDAȚIA CULTURALĂ GAUDIUM ANIMAE își propune, atât prin proiectele sale educative, cât și prin cele concertistice, să repună Iașul pe o poziție de relevanță pe harta culturală a României. Misiunea noastră este de a facilita accesul la artă și de a crea oportunități reale de dezvoltare pentru tinerii din comunitățile locale. Prin parteneriate cu mediul de afaceri, aducem cultura în școli, construim proiecte cu vizibilitate și generăm impact social real. Prin evenimentele noastre premium, aducem în România artiști de talie mondială și oferim publicului experiențe culturale autentice și memorabile. Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

FUNDAȚIA CULTURALĂ GAUDIUM ANIMAE: Investim în cultură. Formăm comunități. Construim viitorul.