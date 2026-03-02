TRONUL DOMNITORILOR prezentat publicului la Palatul Culturii

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 12:48





Tronul ultimilor Domnitori ai Moldovei, una dintre cele mai valoroase piese aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei din Iași, va fi prezentat publicului la Palatul Culturii, începând cu 3 martie 2026, ora 11.00.

Realizat la începutul secolului al XIX-lea, el a fost comandat, cel mai probabil, pentru Palatul domnesc construit între 1802 și 1806 la Iași, pe atunci capitala Moldovei, de către domnitorul Alexandru Moruzi.

„Readucerea în fața publicului a Tronului ultimilor Domnitori ai Moldovei reprezintă nu doar valorificarea uneia dintre cele mai importante piese din patrimoniul Muzeul de Istorie a Moldovei, ci și recuperarea unui simbol fundamental al istoriei noastre”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Tronul, care a aparținut lui Alexandru Moruzi, a fost folosit ulterior de domnitorii care i-au urmat, atât fanarioți, cât și pământeni. Printre cei care s-au așezat pe acest scaun domnesc s-a numărat și Grigore al V-lea Alexandru Ghica, domn al Moldovei între 1849-1853 și 1854-1856, iar ultimul a fost Alexandru Ioan Cuza.

Salvat din incendiul din 1880, care a cauzat distrugerea Palatului Ocârmuirii, tronul a fost păstrat inițial la Primăria Iași, iar din anii ’30 ai secolului trecut a intrat pe rând în colecțiile mai multor instituții muzeale ieșene, unde a făcut obiectul unor intervenții de întreținere a stării sale de conservare reflectând practicile de restaurare specifice epocii. Din 1974, tronul se află în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei.

Restaurarea – recent finalizată – a acestei piesei de valoare excepțională a început în martie 2021 și a presupus un amplu și migălos proces desfășurat cu răbdare și grijă pentru fiecare detaliu. Într-o primă etapă, a fost consolidată pelicula policromă, care prezenta numeroase desprinderi, intervenindu-se cu finețe și precizie pentru a stabiliza suprafața fragilizată de trecerea timpului. Cea mai îndelungată și delicată fază a lucrării a constat în îndepărtarea intervențiilor aplicate de-a lungul secolelor – repictări și acoperiri cu bronz – operațiune realizată strat cu strat, care a permis dezvăluirea foiței de aur originale. Prin această muncă atentă și dedicată, specialiștii au reușit să redea tronului ultimilor domnitori ai Moldovei echilibrul estetic și valoarea artistică pe care o merită.

Mai mult decât un obiect de mobilier, acest tron este un martor al unor momente esențiale din istoria Moldovei și a României moderne.

Invităm publicul să îl redescopere, începând cu 3 martie 2026, la Palatul Culturii, în Sala „Grigore Alexandru Ghica al V-lea”.