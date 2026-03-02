Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » TRONUL DOMNITORILOR prezentat publicului la Palatul Culturii

TRONUL DOMNITORILOR prezentat publicului la Palatul Culturii

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 12:48


Tronul ultimilor Domnitori ai Moldovei, una dintre cele mai valoroase piese aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei din Iași, va fi prezentat publicului la Palatul Culturii, începând cu 3 martie 2026, ora 11.00.

Realizat la începutul secolului al XIX-lea, el a fost comandat, cel mai probabil, pentru Palatul domnesc construit între 1802 și 1806 la Iași, pe atunci capitala Moldovei, de către domnitorul Alexandru Moruzi.

„Readucerea în fața publicului a Tronului ultimilor Domnitori ai Moldovei reprezintă nu doar valorificarea uneia dintre cele mai importante piese din patrimoniul Muzeul de Istorie a Moldovei, ci și recuperarea unui simbol fundamental al istoriei noastre”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Tronul, care a aparținut lui Alexandru Moruzi, a fost folosit ulterior de domnitorii care i-au urmat, atât fanarioți, cât și pământeni. Printre cei care s-au așezat pe acest scaun domnesc  s-a numărat și Grigore al V-lea Alexandru Ghica, domn al Moldovei între 1849-1853 și 1854-1856, iar ultimul a fost Alexandru Ioan Cuza.

Salvat din incendiul din 1880, care a cauzat distrugerea Palatului Ocârmuirii, tronul a fost păstrat inițial la Primăria Iași, iar din anii ’30 ai secolului trecut a intrat pe rând în colecțiile mai multor instituții muzeale ieșene, unde a făcut obiectul unor intervenții de întreținere a stării sale de conservare reflectând practicile de restaurare specifice epocii. Din 1974, tronul se află în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei.

Restaurarea – recent finalizată – a acestei piesei de valoare excepțională a început în martie 2021 și a presupus un amplu și migălos proces desfășurat cu răbdare și grijă pentru fiecare detaliu. Într-o primă etapă, a fost consolidată pelicula policromă, care prezenta numeroase desprinderi, intervenindu-se cu finețe și precizie pentru a stabiliza suprafața fragilizată de trecerea timpului. Cea mai îndelungată și delicată fază a lucrării a constat în îndepărtarea intervențiilor aplicate de-a lungul secolelor –  repictări și acoperiri cu bronz – operațiune realizată strat cu strat, care a permis dezvăluirea foiței de aur originale. Prin această muncă atentă și dedicată, specialiștii au reușit să redea tronului ultimilor domnitori ai Moldovei echilibrul estetic și valoarea artistică pe care o merită.

Mai mult decât un obiect de mobilier, acest tron este un martor al unor momente esențiale din istoria Moldovei și a României moderne.

Invităm publicul să îl redescopere, începând cu 3 martie 2026, la Palatul Culturii, în Sala „Grigore Alexandru Ghica al V-lea”.

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing,

Dr. Coralia Costaş

Etichete:
Premieră națională cu Carmen Tănase și Marius Manole la Ateneul ieșean
Evenimente luni, 16 februarie 2026, 11:22

Premieră națională cu Carmen Tănase și Marius Manole la Ateneul ieșean

Ateneul Național din Iași deschide stagiunea premierelor din anul 2026 cu o producție eveniment, propunând publicului spectacolul „La mâna a...

Premieră națională cu Carmen Tănase și Marius Manole la Ateneul ieșean
14 feb, orele 18.03-20.00, mezzosoprana Ruxandra Donose invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad
Evenimente sâmbătă, 14 februarie 2026, 16:43

14 feb, orele 18.03-20.00, mezzosoprana Ruxandra Donose invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu, turneu naţional în cinci orașe din România Între 17 și 24 februarie 2026...

14 feb, orele 18.03-20.00, mezzosoprana Ruxandra Donose invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad
„Peisaje lăuntrice” – recital extraordinar Mihai Ritivoiu, 28.02, Aula BCU Iași
Evenimente vineri, 13 februarie 2026, 12:38

„Peisaje lăuntrice” – recital extraordinar Mihai Ritivoiu, 28.02, Aula BCU Iași

Pianistul Mihai Ritivoiu prezintă „Peisaje lăuntrice”, în stagiunea camerală a Fundației Culturale Gaudium Animae Recital extraordinar de...

„Peisaje lăuntrice” – recital extraordinar Mihai Ritivoiu, 28.02, Aula BCU Iași
Concertul primăverii: Cei 3 Tenori ieșeni la Sala Unirii
Evenimente vineri, 13 februarie 2026, 10:02

Concertul primăverii: Cei 3 Tenori ieșeni la Sala Unirii

Ateneul Național din Iași celebrează iubirea printr-o serie de concerte de excepție, marcând prima apariție a celor 3 Tenori ieșeni din acest...

Concertul primăverii: Cei 3 Tenori ieșeni la Sala Unirii
Evenimente joi, 12 februarie 2026, 11:22

„In memoriam Grigore Vieru”, 91 de ani de la naştere

Primăria Municipiului Iaşi, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi și Asociația Culturală „Feed Back” aduc un omagiu...

„In memoriam Grigore Vieru”, 91 de ani de la naştere
Evenimente marți, 10 februarie 2026, 10:58

În luna februarie, la Palatul Culturii Ateneul ieșean celebrează iubirea prin muzică

Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, invită publicul ieșean în luna februarie la o serie de evenimente muzicale de...

În luna februarie, la Palatul Culturii Ateneul ieșean celebrează iubirea prin muzică
Evenimente marți, 10 februarie 2026, 10:04

Classix Festival 2026 – Art & Mind Programul complet al concertelor

Classix Festival anunță programul concertistic complet al celei de-a șaptea ediții. În 2026, festivalul propune tema Art & Mind, un parcurs...

Classix Festival 2026 – Art & Mind Programul complet al concertelor
Evenimente luni, 9 februarie 2026, 18:23

A plecat dintre noi violistul Bogdan Bișoc, membru al Cvartetului Ad libitum

Violistul Bogdan Florin Bișoc a plecat la Domnul duminică, 8 februarie. Născut în 1968, Bogdan a fost membru fondator al Cvartetului Ad libitum,...

A plecat dintre noi violistul Bogdan Bișoc, membru al Cvartetului Ad libitum