Schimbarea începe cu noi: O întâlnire despre curaj și reformă la Sala Unirii

Publicat de Andreea Drilea, 26 ianuarie 2026, 10:28


Ateneul Național din Iași organizează duminică, 8 februarie 2026, începând cu ora 18:00, la Sala Unirii, cea de-a XIII-a ediție a proiectului „Conferințele la Ateneu”. Evenimentul este dedicat temei Curajul schimbării – Demistificarea reticenței în reforma societății românești și îi are ca invitați pe Sever Voinescu și pe prof. univ. dr. Dumitru Borțun.

De ce ne este atât de greu să schimbăm ceea ce nu mai funcționează? Care sunt obstacolele invizibile care frânează reformele de care societatea românească are nevoie? Tema „Curajul Schimbării: Demistificarea reticenței în reforma societății” deschide un dialog onest și provocator între profesorul universitar Dumitru Borțun și Sever Voinescu, directorul revistei Dilema. Discuția aduce în prim-plan barierele culturale, istorice și psihologice care au modelat rezistența față de schimbare în România.

Conferința invită la reflecție, gândire critică și asumarea responsabilității civice, încurajând implicarea activă în viața publică. Mesajul central nu este unul al așteptării sau al conformismului, ci al curajului de a pune sub semnul întrebării status quo-ul și de a construi, împreună, o societate deschisă schimbării, orientată spre meritocrație și spre valorile viitorului.

Biletele sunt disponibile la casieria Ateneului Național din Iași, pe pagina https://www.ateneuiasi.ro/class/sever-voinescu-si-dumitru-bortun/. De asemenea, biletele se pot achiziționa de la tonomatele amplasate la instituție și Sala Unirii.

