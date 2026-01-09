Record de vizitatori la Palatul Culturii din Iași în perioada sărbătorilor de iarnă

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 9 ianuarie 2026, 10:52


Deschis în fiecare zi, pe parcursul sărbătorilor, Palatul Culturii a fost vizitat în perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, atât de ieșeni, cât și de turiști din numeroase orașe ale țării și din străinătate, înregistrând peste 4.100 de vizitatori și încasări de peste 123.000 lei.

Programul extins de vizitare a sălilor reprezentative ale Palatului – Holul de Onoare, Sala Voievozilor, Sala „Henri Coandă”, precum și a expozițiilor temporare de pe holuri, deschise și în afara programului muzeelor care funcționează aici, a constituit o oportunitate pentru cei aflați în mini-vacanța de sărbători: „Cifrele înregistrate în această perioadă ne confirmă o dată în plus atractivitatea Palatului pentru turiștii din țară și din străinătate, dar și pentru comunitatea locală, mândră de valoarea patrimonială, arhitecturală și, de ce nu, emoțională a acestui edificiu. Ne bucură faptul că, astfel, am răspuns așteptărilor vizitatorilor, cărora le mulțumim pentru interesul manifestat față de simbolul Iașului”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Începând cu data de 8 ianuarie 2026, muzeele din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași au revenit la programul standard:

Palatul Culturii: marți – duminică, 10.00 – 17.00

  • Muzeul de Istorie a Moldovei
  • Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”
  • Muzeul de Artă
  • Muzeul Etnografic al Moldovei

 

Muzee CMNM din orașul Iași: vineri – duminică, 10.00 – 17.00

  • Muzeul Unirii
  • Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”
  • Muzeul „Poni-Cernătescu”

 

Muzee CMNM judeţul Iași: miercuri – duminică, 10.00 – 17.00

  • Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa
  • Muzeul Viei și Vinului de la Hârlău
  • Muzeul de sit arheologic de la Cucuteni este închis, conform programului standard, până la data de 1 martie.

Alături de numeroasele expoziții care valorifică patrimoniul muzeal, agenda lunii ianuarie include numeroase evenimente dintre care menționăm:  

„Pictora”, expoziția artistei Florentina Voichi, la Muzeul de Artă de la Palatul Culturii (14 ianuarie – 13 februarie 2026);

„The Human Condition”, expoziție semnată de artistul George Costea, organizată la Muzeul Unirii din Iași (16 ianuarie – 15 februarie 2026);

Atelierele de scriere creativă „Eminescu peste generații” dedicate Zilei Culturii Naționale, la Palatul Culturii, sub genericul DICE – distractiv, interactiv, creativ, educativ (14 – 18 ianuarie 2026);

Concert de Ziua Culturii Naționale, sub genericul Concert la Palat, în Holul de Onoare, 15 ianuarie 2026, ora 18.30, în parteneriat cu Opera Națională Română Iași.

Vă așteptăm cu drag!

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing, 

Dr. Coralia Costaş

 

