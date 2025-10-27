RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 05:18





În toamna 2025, Radio România Iași – una dintre cele mai longevive și apreciate instituții media publice din România – marchează 84 de ani de existență, printr-o serie de acțiuni și evenimente culturale și jurnalistice organizate în Italia, la Torino și Milano.

În zilele de 1 și 2 noiembrie 2025, Radio Iași va fi evidențiat în cadrul a trei manifestări publice care se vor desfășura la Torino și Milano. Evenimentele aniversare aduc împreună artiști, jurnaliști și membri ai comunității românești din diaspora, alături de reprezentanți ai autorităților și mediului cultural din nordul Italiei, într-un omagiu adus radioului public și misiunii sale de a uni oamenii prin cuvânt și cultură.

Seminarul „Jurnalismul care unește” – Torino, 1 noiembrie 2025 (10:00 AM – 12:30)

Seria evenimentelor debutează cu seminarul „Jurnalismul care unește – Fundament al unei informări oneste și echilibrate”, organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) – Grupul de inițiativă UZPR Italia, cu sediul la Torino. Evenimentul se va desfășura pe 1 noiembrie 2025, între orele 10:00–12:30, la Sala Via dell’Arsenale 36/C, Torino. Seminarul va fi moderat de jurnalista Luiza Diculescu Dinică, președinte al Grupului de inițiativă UZPR Italia.

Evenimentul marchează un an de la înființarea Subfilialei UZPR Torino și, totodată, 84 de ani de la înființarea Radio România Iași, aducând în prim-plan rolul presei ca factor de coeziune socială și culturală.

Spectacolul „Toamnă, toamnă, bună doamnă” – tradiție și identitate – Torino, 1 noiembrie 2025 (20:30 AM – 22:30)

Tot la Torino, în seara aceleeași zile, Asociația Culturală „Flacăra” – Torino, în colaborare cu Radio România Iași, organizează spectacolul „Toamnă, toamnă, bună doamnă”, la Sala Corso Belgio 91, pusă la dispoziție de Primăria Torino.

Programul cuprinde prezentări de carte, muzică și dansuri populare, nestemate folclorice și parade de costume tradiționale, susținute de ansambluri și artiști români din diaspora.

Printre participanți se numără Elena Chiriac, Mariana Căueșteanu Răciulă, poetul și cantautorul Petre Cristea, Asociaţia „Frăția”, Școala de dansuri tradiționale ”Grupul Vatra”, Ansamblul ”Trăistuța”, Pasticceria ”Del Cuore Adelina”, Associazione Sociale Culturale Italo Romena „Lumina”, CCTIR-Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românească A.P.S.-Torino, Ansamblul Folcloric ”Carpatica”, Associazione Socio Culturale Romena „Maria Tănase”, Grupul ”Pro Art”, Grupul ” Pro Art Junior”, Radio Torino Internațional, Radio LU – semnal de acasă, Revista ”Inspirație Românească”, Walter Cigolea, George Beghiu, Bogdan Lazăr, Irina Tancau, Grupul ”Junii Diasporei”, etc.

Evenimentul îmbină cultura populară cu celebrarea radioului public, ca simbol al continuității spirituale românești.

Spectacolul „TOAMNĂ, TOAMNĂ, BUNĂ DOAMNĂ” reprezintă un act de memorie culturală și o reafirmare a valorilor românești în comunitățile din afara granițelor țării.

Spectacolul „Din dor de România” – Torino și Milano

În aceeași perioadă –1 și 2 noiembrie 2025-, se vor desfășura două spectacole extraordinare „Din dor de România”, organizate de Grupul VATRA din Torino – director, coregraf Iurie Răileanu, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și al Consulatelor Generale ale României din Torino și Milano.

Primul spectacol are loc la Torino, pe 1 noiembrie, ora 19:00, la Teatro Grande Valdocco, iar al doilea la Milano, pe 2 noiembrie, ora 16:00, la Teatro Pime.

Pe scenă vor evolua ansamblurile Școlii Grupul Vatra – Mugurel, Ansamblul Strămoșeasca, Veselia și Ansamblul Vatra, alături de invitații speciali din România:

Ansamblul Folcloric „Plaiurile Dornelor” din Vatra Dornei.

Clubul Copiilor Vatra Dornei.

Artiști invitați:

* Mihai Ciobanu (Republica Moldova)

* Mihaela Gurau (Bacău)

* Alexandru Brădăţan (Bucovina)

Evenimentele vor fi prezentate de: Luiza Diculescu

Foto, video și efecte speciale: USIABCstudio

Director Artistic: Iurie Raileanu.

Sub patronajul:

Consulatul General al Romaniei la Torino

Consulatul General al României la Milano

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

Proiect co-finanțat de:

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Evenimentele vor aduce în fața publicului cântecul, portul și dansul tradițional românesc, într-un adevărat regal folcloric.

Vom fi onorați ca, în cadrul spectacolului din Milano, să omagiem Radio Iași – la 84 de ani de la înființare, inclusiv prin acordarea unor distincții aniversare, în semn de înaltă apreciere pentru sprijinul acordat promovării valorilor culturale și identitare românești în Italia.

Cele trei manifestări publice îmbină activitatea jurnalistică, dialogul cultural și celebrarea valorilor românești peste hotare.

Proiectul aniversar Radio Iași mai include reportaje, interviuri și materiale documentare realizate cu românii din nordul Italiei – oameni care duc mai departe spiritul românesc prin muncă, tradiție și solidaritate. Aceste mărturii vor fi difuzate în ediții speciale ale emisiunilor Radio Iași, ilustrând legăturile puternice dintre diaspora și țară.

RADIO ROMÂNIA IAȘI – o punte între românii din țară și cei din diaspora, un reper al comunicării și o voce prietenoasă care deschide inimile și dialogul cu prietenii italieni.

Inițiativa proiectului aniversar Radio Iași – 84 de ani de la înființare îi aparține jurnalistei Petronela Cotea Mihai, redactor Radio România Iași și vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) – Filiala Iași. Acest proiect continuă linia evenimentelor menite să susțină identitatea națională, prin limbă, tradiții și expresii cultural-artistice autentice.

Prin astfel de manifestări culturale și jurnalistice, Radio România Iași creează o reconectare la rădăcini și o celebrare a identității care ne unește, reafirmându-și rolul de liant între românii de pretutindeni. Radio România Iași, de 84 de ani, rămâne fidel principiilor informării corecte, imparțiale și echilibrate, educației și promovării valorilor publice importante pentru societatea românească.