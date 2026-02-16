Ascultă Radio România Iași Live
Premieră națională cu Carmen Tănase și Marius Manole la Ateneul ieșean

Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 11:22


Ateneul Național din Iași deschide stagiunea premierelor din anul 2026 cu o producție eveniment, propunând publicului spectacolul „La mâna a doua”, scris și regizat de Lia Bugnar. Evenimentul, programat pe 20 și 21 februarie 2026, de la ora 19:00, la Sala Unirii, marchează prima premieră de teatru a anului pentru instituția ieșeană, debutând sub semnul calității și al introspecției umane într-o montare ce promite să devină un punct de referință al sezonului.

Spectacolul explorează fragilitatea unei familii aparent armonioase, a cărei ordine se destramă iremediabil în timpul unei cine. Sub condeiul inconfundabil al Liei Bugnar, tensiunile dintre membrii acestei familii cultivate oscilează între tragedie și umor, transformând realitatea cotidiană într-o experiență cathartică.

Distribuția spectacolului reunește nume consacrate ale scenei românești și actori iubiți ai publicului ieșean: Carmen Tănase, Marius Manole, Erica Moldovan, Alexandra Paftală și Dumitru Florescu. Conceptul regizoral și textul sunt semnate de Lia Bugnar, Erica Moldovan contribuind în calitate de asistent de regie.

„Este o onoare să deschidem programul premierelor din 2026 cu un text semnat de Lia Bugnar și cu o distribuție de un asemenea calibru. Ne-am dorit ca întâia premieră de teatru a anului să fie una memorabilă, să seteze standardul pentru tot ce va urma la Sala Unirii în acest sezon, mai ales prin prezența doamnei Carmen Tănase și a domnului Marius Manole, alături de actorii noștri dragi”, a declarat Managerul Ateneului Național din Iași, domnul Mihai G. Marius-Andrei.

              Ultimele bilete pentru cea de-a doua reprezentație se pot achiziționa de la casieria Ateneului Național din Iași, de pe pagina https://www.ateneuiasi.ro/class/la-mana-a-doua/ sau de la tonomatele amplasate la instituție și Sala Unirii.

