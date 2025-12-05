PIESE DE EXCEPȚIE DIN COLECȚIILE MUZEULUI DE ISTORIE A MOLDOVEI „Un cadru de film medieval: Cahla de sobă cu scenă de bestiar”

Publicat de Andreea Drilea, 5 decembrie 2025, 11:30





O ultimă micro-expoziție a acestui an din seria „Piese de excepție din colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei” va fi accesibilă publicului la Palatul Culturii, începând cu 10 decembrie 2025 și va aduce în prim plan un „cadru de film” medieval: Cahla de sobă cu scenă de bestiar.

Într-o epocă modernă, în care soba este percepută drept o instalație de încălzire demodată, cercetările recente readuc în atenție rolul major pe care aceasta l-a jucat în trecut, atât ca obiect funcțional, cât și ca suport artistic și vector de memorie culturală. Decorate cu plăci ceramice numite cahle, sobele medievale deveneau adevărate opere de artă ce dominau interiorul locuinței, încărcate de simboluri, povești și elemente identitare.

Motivele geometrice, vegetale, heraldice sau zoomorfe, alături de scene inspirate din fabule, epos cavaleresc ori scrieri religioase, prezente pe aceste plăci de ceramică, reflectă complexitatea culturii medievale românești.

În colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei se remarcă o cahlă descoperită la Iași, la fosta mănăstire Sf. Sava. Datată la sfârșitul secolului XVI, aceasta înfățișează un urs cântând la cimpoi, un bovideu bătând toba și un animal cu trup de lup dansând cu batiste. Scena poate fi interpretată ca o ilustrare a credinței populare, potrivit căreia animalele vorbesc și se comportă ca oamenii în noaptea Anului Nou, sau ca o reprezentare a unui teatru popular cu măști. Unele interpretări sugerează și o posibilă aluzie satirică la iconografia medievală a „Batjocoririi lui Hristos”, unde apar personaje umane, dansând sălbatic și cântând din instrumente cu sunete nearmonioase.

Astfel de piese indică faptul că soba medievală era mai mult decât un mijloc de încălzire, era un spațiu al memoriei și expresiei artistice. Lumina focului anima scenele ceramice, transformând serile de iarnă într-o experiență vizuală și narativă unică.

„Prin conservarea și cercetarea acestor piese, Muzeul de Istorie a Moldovei contribuie la aducerea în prezent a unei lumi dispărute, dar încă vie în memoria obiectelor. Cahlele rămân mărturii esențiale ale creativității medievale și ale modului unic în care oamenii trecutului au îmbinat funcționalul cu frumosul”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Micro-expoziția „Un cadru de film medieval: Cahla de sobă cu scenă de bestiar” va putea fi vizitată în perioada 10 decembrie 2025 – 1 martie 2026, în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei, cu biletul aferent acestuia, fiind accesibilă între orele 10.00 – 17.00 (de miercuri până duminică).