PIESE DE EXCEPȚIE DIN COLECȚIILE MUZEULUI DE ISTORIE A MOLDOVEI. Micro-expoziția „Pe linia frontului. Marele Război în viziunea unui artist ieșean”

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 10:06





Printre piesele de excepție din patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei din Iași, se numără cele 19 lucrări realizate de pictorul ieșean Nicola Jan Alexandrescu, reunite în cadrul micro-expoziției „Pe linia frontului. Marele Război în viziunea unui artist ieșean”.

Organizat în perioada 4 martie – 31 mai 2026, acest eveniment expozițional reprezintă o mărturie vizuală asupra experienței românești din timpul Primului Război Mondial.

Expoziția este propusă în contextul împlinirii a 110 ani de la intrarea României în război (1916), moment decisiv al istoriei naționale. Participarea României la prima conflagrație mondială a reprezentat o etapă crucială în realizarea idealului de unitate statală, desăvârșită în 1918 prin Marea Unire, dar a presupus și sacrificii imense, pierderi umane și distrugeri materiale care au marcat profund societatea românească.

În timpul conflictului, artiștii prezenți pe front au avut un rol esențial în documentarea vizuală a realităților războiului. Înainte ca imaginea fotografică să devină un instrument omniprezent al presei, desenul și schița reprezentau mijloace privilegiate de consemnare a evenimentelor. N. J. Alexandrescu se înscrie în această categorie de martori ai istoriei, surprinzând prin lucrările sale nu doar confruntarea militară, ci și dimensiunea profund umană a războiului.

Executate în tuș negru, compozițiile sale redau scene de pe linia frontului – atacuri de artilerie, posturi de observație – dar și imagini ale localităților afectate de bombardamente. În același timp, artistul surprinde despărțiri dureroase, cortegii funerare și slujbe de pomenire, interioare dezolante, subliniind impactul devastator al conflictului asupra comunităților.

Absolvent al Academiei de Belle-Arte din Iași, în anul 1906, Nicola (Nicolae) Jan Alexandrescu și-a desăvârșit studiile de artă plastică la Milano. Aici și-a stabilit atelierul de pictură și s-a împrietenit cu pictorul italian Paolo Sala, cunoscut în epocă pentru vedutele sale, care a exercitat o influență vizibilă asupra artei pictorului român. În perioada interbelică, Nicola (Nicolae) Jan Alexandrescu a avut peste 30 de expoziții personale în Italia și România. A fost considerat un „fin și delicat interpret al peisajului”, cu cronici extrem de favorabile în ziarele și revistele interbelice.

„Vizitatorii Muzeului de Istorie a Moldovei vor avea ocazia să admire aceste lucrări de o incontestabilă valoare documentară, ce reflectă o perspectivă asupra experienței românești din timpul Primului Război Mondial și ne invită să reflectăm la memoria, sacrificiul și destinul unei generații care a contribuit decisiv la istoria modernă a României”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Micro-expoziția „Pe linia frontului. Marele Război în viziunea unui artist ieșean” va putea fi vizitată în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei, cu biletul aferent acestuia, fiind accesibilă între orele 10.00 – 17.00 (de marți până duminică; accesul ultimului vizitator la 16.30).