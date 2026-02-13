„Peisaje lăuntrice” – recital extraordinar Mihai Ritivoiu, 28.02, Aula BCU Iași

Publicat de Andreea Drilea, 13 februarie 2026, 12:38





Pianistul Mihai Ritivoiu prezintă „Peisaje lăuntrice”,

în stagiunea camerală

a Fundației Culturale Gaudium Animae



Recital extraordinar de pian, pe 28 februarie 2026,

în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, Iași

După succesul turneului din 2025, „Cealaltă voce. Exiluri uitate ale pianului”, cu actorul Marius Manole, pianistul Mihai Ritivoiu revine în România cu un recital extraordinar, „Peisaje lăuntrice”, care va avea loc pe 28 februarie, orele 18.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, Iași.

Pianistul român stabilit la Londra, cu o activitate concertistică şi camerală susţinută pe mai multe continente, prezintă un program dedicat introspecţiei în muzica pentru pian.

Recitalul este al doilea eveniment cameral din stagiunea 2026 a Fundației ieșene Gaudium Animae și, totodată, al doilea concert din cadrul stagiunii „Iașul iubește muzica clasică”, unul dintre proiectele relevante ale Fundației.

PEISAJE LĂUNTRICE este o călătorie în lumea interioară a pianistului Mihai Ritivoiu, într-un program în care introspecţia sufletească se materializează sonor în câteva capodopere clasice, tot atâtea descrieri ale unor emoții umane universale: pacea și liniștea interioară, dorul, căutarea sau melancolia. Universul sondării introspective se materializează astfel prin arta interpretativă a unui pianist extraordinar care știe să exploateze capacitatea melodico-armonică a unui instrument unic și să pună în valoare pianul și resursele sale solistice.

Numit „un pianist poet” de cronicile de specialitate britanice sau chiar „un magician, cu siguranță” de criticul și reputatul muzicolog francez Jean-Charles Hoffelé, care îl situează în descendența artei interpretative a unor Dinu Lipatti și Valentin Gheorghiu, Mihai Ritivoiu este astăzi o certitudine a scenelor de concert internaționale. În stagiunea 2025-2026, Mihai este artist în rezidență al Filarmonicii „George Enescu”.

PROGRAM:

Claude Debussy – Les collines d’Anacapri, Des pas sur la neige, Ce qu’a vu le vent d’ouest din Caietul Preludii

Franz Liszt – Chapelle de Guillaume Tell, Au bord d’une source, Vallée d’Obermann din Années de pèlerinage

Franz Schubert (transc. Liszt) – Du bist die Ruh

Serghei Rahmaninov Prleduii op.23 Nr. 3 No. 3 în re minor (Tempo di minuetto), Nr. 4 în Re Major D major (Andante cantabile) Nr. 5 în sol minor (Alla marcia)

Johann Sebastian Bach – Preludiile și fugile în sol minor și Sol Major din Clavecinul bine temperat BWV 846

Franz Schubert – Sonata în La Major D 664

Maurice Ravel – Alborada del gracioso din Suita Miroirs, M.43

George Enescu – Toccata din Suita pentru pian op,10

BIOGRAFIE Mihai Ritivoiu

Mihai Ritivoiu a început să cânte la pian la vârsta de 6 ani și a câștigat primul său concurs la vârsta de 7 ani, concertând ulterior în toată România. A studiat pianul la Universitatea Națională de Muzică din București și la Guildhall School of Music and Drama, câștigând Concursul Interuniversitar de Pian al Societății Beethoven din Europa, reprezentând Guildhall. A fost elevul profesorului lui Joan Havill și mentorat de Valentin Gheorghiu și Christopher Elton. S-a perfecţionat cu nume de referință ale artei interpretative pianistice ca Dimitri Bashkirov, Dominique Merlet, Richard Goode, Emmanuel Ax și Jean-Claude Pennetier.

În 2011, la vârsta de 21 de ani, Mihai a fost unul dintre laureații Concursului Internațional George Enescu și a câștigat o serie de premii speciale, printre care cel pentru cea mai bună interpretare a unei sonate pentru pian de George Enescu și cel pentru cel mai bun concurent român.

Mihai a concertat în săli precum Konzerthaus Berlin, Barbican Centre, Wigmore Hall, Cadogan Hall, St John’s Smith Square, St Martin in the Fields și Ateneul Român și a cântat alături de orchestre precum Orchestra Filarmonică George Enescu, Orchestra de Cameră din Lausanne, Orchestra de Cameră Engleză și Orchestra Radio MDR Leipzig.

Pe lângă recitalurile solo și concertele susținute, Ritiviu are o bogată activitate în domeniul muzicii de cameră, cântând alături de Corina Belcea, Antoine Lederlin, Roland Pidoux și Alexander Sitkovetsky. De asemenea, a colaborat îndeaproape cu compozitorul francez contemporan Stéphane Delplace, interpretând în premieră mondială una dintre piesele sale.

ORGANIZATORI: recitalul extraordinar „Peisaje lăuntrice” este organizat de Fundația Culturală Gaudium Animae, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iași.

PARTENERI: Fusion Towers, Cafeneaua Tei, Uzina de Zâmbete, Grand View Hotel, Time Out, Grup ETA, Tudor. Personal Tailor, Chic Flowers & Events

PARTENER DE MOBILITATE: BMW APAN Motors Iași

PARTENERI MEDIA: Radio România Muzical, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Iași, Radio HIT Iași, Ziarul de Iași, Zile și nopți, Bookhub, Happ.ro, Daily Magazine, Observator cultural

Prețul biletului: 110 lei

Biletele se pot achiziționa de pe iabilet.ro.

20% din numărul de locuri sunt rezervate elevilor de la colegiile ieșene și studenților, prin bilete oferite gratuit acestora.

FUNDAȚIA CULTURALĂ GAUDIUM ANIMAE își propune, atât prin proiectele sale educative, cât și prin cele concertistice, să repună Iașul pe o poziție de relevanță pe harta culturală a României. Misiunea noastră este de a facilita accesul la artă și de a crea oportunități reale de dezvoltare pentru tinerii din comunitățile locale. Prin parteneriate cu mediul de afaceri, aducem cultura în școli, construim proiecte cu vizibilitate și generăm impact social real. Prin evenimentele noastre premium, aducem în România artiști de talie mondială și oferim publicului experiențe culturale autentice și memorabile. Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

FUNDAȚIA CULTURALĂ GAUDIUM ANIMAE: Investim în cultură. Formăm comunități. Construim viitorul.

Contact (pentru presă)

Costinela Caraene, consultant Comunicare

0745.259.585