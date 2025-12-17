Lansarea proiectului ANIMUZ la Palatul Culturii

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 11:50





Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță organizarea în data de 17 decembrie 2025, începând cu ora 12.00, la Palatul Culturii, a evenimentului de lansare a proiectului de mediere culturală digitală AniMuz.

Finanțat de Ministerul Culturii, precum și din veniturile proprii ale instituției, proiectul AniMuz valorifică spațiile reprezentative și patrimoniul din muzeele Palatului, precum și interioare de la Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” și Muzeul „Poni-Cernătescu”, dând un suflu nou acestor obiective.

„Îmbrăcând numeroase fațete, inclusiv cea menită să anime un conținut static și să aducă zâmbetul pe chipurile utilizatorilor, medierea digital-imersivă, cu ajutorul inteligenței artificiale, poate servi drept instrument de atragere sau de fidelizare a unui public nativ digital”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Atât elemente iconice din descrierea Palatului Culturii, cât și obiecte de patrimoniu, fie bidimensionale, precum tablouri celebre de la Muzeul de Artă, fie tridimensionale, cum e cazul pieselor de la Muzeul de Istorie a Moldovei și de la Muzeul Științei și Tehnicii, prind viață spre delectarea publicului tânăr și foarte tânăr.

În săptămâna în care multe instituții educaționale desfășoară activități informale sub genericul „Școala Altfel”, Complexul Muzeal Național „Moldova” propune publicului un alt fel de a descoperi patrimoniul muzeal, într-o manieră relaxată și plină de amuzament.