Lansare de carte la Palatul Culturii din Iași. Nicolae Hurduc: „Originea Vieții. La început era Cuvântul…”

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 decembrie 2025, 08:23 / actualizat: 15 decembrie 2025, 10:22

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul la evenimentul de lansare a cărții „Originea Vieții. La început era Cuvântul…”, semnate de Nicolae Hurduc (Editura EcoZone, Iași, 2025), care va avea loc luni, 15 decembrie 2025, începând cu ora 12.00, în Sala „Ștefan Procopiu” de la Palatul Culturii.

„Continuăm seria lansărilor de carte de la Palat cu un eveniment care constituie cadrul unui dialog interdisciplinar, reunind reprezentanți ai mediului academic și ai comunității ieșene”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național „Moldova”.

Volumul va fi prezentat de prof. univ. dr. Silvia Curteanu, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; prof. univ. dr. Cristian Ungureanu, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași; prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, întâlnirea fiind moderată de dr. Lăcrămioara Stratulat, Director General Adjunct – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Profesor universitar, Nicolae Hurduc a fost decan al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, ministru al Cercetării și Inovării (în perioada 2018 – 2019) și președinte al Consiliului de Miniștri ai Cercetării – Consiliul Uniunii Europene (ianuarie – iunie 2019).

Apreciată de specialiști ca fiind o premieră pe segmentul de popularizare a științei, nu atât prin subiectul abordat, cât mai ales prin maniera în care este analizată Abiogeneza (Originea Vieții), cartea „Originea Vieții. La început era Cuvântul…”, semnată de profesorul Nicolae Hurduc, are la bază dovezi științifice acumulate în special în ultimii 10 ani, din domeniile matematică, informatică și, mai ales, chimie.

La acest eveniment, intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)

