Jurnaliști Radio România premiați la Gala UZPR ”Excelență în Jurnalism” 2026

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 11:42

Radio România salută recunoașterea profesională acordată jurnaliștilor săi în cadrul Galei „Excelența în jurnalism”, desfășurată în 16 februarie 2026, la București, eveniment organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).

Florin Brușten, secretar general al rețelei de studiouri regionale din cadrul Radio România, a fost distins  cu Premiul pentru Management de presă.

Mario H. Balint, corespondent special Radio România Actualități, a primit distincția Opera Omnia.

Din partea Radio România  au  mai fost nominalizați jurnaliștii Petronela Cotea Mihai-Radio România Iași, Maria Dima Măndiţă și Alexandru Buzică-Radio România Actualități.

Radio România apreciază organizarea unui eveniment care reunește profesioniști ai mass-media și promovează standardele de excelență în jurnalismul românesc.

Felicitări tuturor laureaților și nominalizaților!

Serviciul Comunicare și Relații Publice

