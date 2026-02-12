„In memoriam Grigore Vieru”, 91 de ani de la naştere

Publicat de Andreea Drilea, 12 februarie 2026, 11:22





Primăria Municipiului Iaşi, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi și Asociația Culturală „Feed Back” aduc un omagiu poetului Grigore Vieru, care ar fi împlinit anul acesta 91 de ani de la naştere.

În acest sens, vineri, 13 februarie 2026, începănd cu ora 11:00, în Parcul Copou din Iaşi, la bustul poetului va avea loc o ceremonie de depunere de jerbe din partea instituţiilor din administraţia locală, ale importantelor instituţii de educaţie şi de cultură ieşene. După această ceremonie, începând cu ora 12:00, în sala de spectacole „Diotima” a instituţiei de cultură organizatoare va avea loc un moment omagial, cu evocări, alocuțiuni și comunicări susţinute de scriitori ieşeni şi din Republica Moldova. Din partea Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, vor participa Cassian Maria Spiridon, Valeriu Stancu, Diana Vrabie, Daniel Corbu şi Adi Cristi care va modera evenimentul. Invitaţi speciali ai evenimentului „In memoriam Grigore Vieru, 91 de ani de la naştere” sunt: Academicianul, Ion Tighineanu, președinte al Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Ion Hadârcă și Consulul General al Repubicii Moldova la Iași, Ion Coșer. Evenimentul din Parcul Copou va fi prezentat de jurnalistul și scriitorul Vasile Arhire.

Grigore Vieru a fost un poet român, ales membru corespondent al Academiei Române. S-a născut și a activat în Republica Moldova devenind un simbol al valorilor şi unității românești, fiind strâns legat de ambele maluri ale Prutului. Tematica lirică şi de tribun a lui Grigore Vieru este aparent simplă, dar foarte profundă – a scris poezii despre mamă, natură, sat, poezii cu caracter social, abordând de asemenea valorile și tradițiile românești. A ţinut să sensibilizeze caracterul cititorului, încercând să facă omul mai bun și mai spiritual. A adus un aport considerabil la dezvoltarea limbii române şi grafiei latine pe teritoriul de azi al Republicii Moldova, pe vremuri încă inclus în fosta Uniune Sovietică. Grigore Vieru face parte din grupul celor care au luptat pentru independența țării, iar faptul că astăzi sunt zeci de studi, monografii, doctorate şi reeditări ale poeziei lui ne arată că, pe bună dreptate, Grigore Vieru se bucură de o posteritate considerabil valoroasă.