„În această casă se respectă suroritatea” – instalație artistică participativă la Palatul Culturii

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 11:57


Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în calitate de partener instituțional al Asociației „Femeile se implică”, anunță desfășurarea unui eveniment dedicat solidărității dintre femei, prin intermediul realizării unei instalații artistice participative.

        Duminică, 8 martie 2026, începând cu ora 10.00, la Palatul Culturii – Centrul multicultural REVIVE, Sala Mașinilor, publicul este invitat să participe la crearea unei broderii colective cu mesajul „În această casă se respectă suroritatea”, transformând un gest artistic într-un act civic și social de solidaritate. Fiecare participantă contribuie la realizarea literelor mesajului, simbolizând sprijinul, empatia și puterea colectivă între femei, dar și implicarea activă a comunității într-o cauză socială relevantă.

        „Prin acest demers ne reafirmăm deschiderea față de inițiativele care aduc comunitatea împreună și transformă patrimoniul cultural într-un spațiu viu al dialogului și implicării civice, iar arta are forța de a face vizibile aceste valori și de a le consolida”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

         Inițiativa Asociației „Femeile se implică” se înscrie în campania „DEX-ul ARE NEVOIE DE SURORITATE!”, susținută de Asociația Necuvintele, care militează pentru introducerea termenului „suroritate” în Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Evenimentul subliniază că suroritatea nu este doar un concept simbolic, ci o formă de rezistență socială într-o societate patriarhală, încurajând solidaritatea între femei și responsabilitatea civică de a recunoaște și susține valori care generează schimbare socială.

         Instalația reinterpretează tradiția broderiei și upcycling-ul textil, aducând în prim-plan fețe de masă și mileuri recuperate, care devin simboluri ale memoriei afective și grijei pentru comunitate. Broderia, practicată de femei de mii de ani, devine aici un spațiu de comuniune, în care timpul și efortul fiecăruia construiesc o lucrare colectivă ce reflectă coeziunea socială și implicarea civică.

         Lucia Eșanu, cunoscută pentru proiectele sale de upcycling și artă vizuală, valorifică experiențele proiectului Revive în România și Italia, combinând sustenabilitatea cu expresia artistică.

         Prin această inițiativă, evenimentul devine un model de participare civică, demonstrând că arta poate fi un instrument de activism, educație socială și consolidare a comunității, susținând recunoașterea oficială a surorității și promovând vizibilitatea puterii colective feminine.

         Vă așteptăm cu drag!

 

 

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing,

       Dr. Coralia Costaş

