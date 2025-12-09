Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Iași Philharmonia Orchestra prezintă Concertul de Anul Nou dedicat celor 180 de ani de la nașterea compozitorului Ion Ivanovici – un eveniment unic în lume

Iași Philharmonia Orchestra prezintă Concertul de Anul Nou dedicat celor 180 de ani de la nașterea compozitorului Ion Ivanovici – un eveniment unic în lume

Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 10:17


Iași Philharmonia Orchestra anunță Concertul de Anul Nou – ediția 2025 –, un eveniment cu totul special, dedicat aniversării a 180 de ani de la nașterea compozitorului Ion Ivanovici, autorul celebrului vals „Valurile Dunării”, una dintre cele mai interpretate lucrări românești din istorie.

Evenimentul va avea loc duminică, 28 decembrie, ora 19:00, în Sala Mare a Teatrului Național Iași.

Un moment unic în lume

În timp ce anul 2025 a fost marcat, la nivel internațional, de celebrarea celor 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss-fiul, România are propriul motiv de sărbătoare: 180 de ani de la nașterea lui Ion Ivanovici, compozitorul român ale cărui valsuri au răsunat în marile săli europene ale secolului XIX.

Dacă Strauss a fost omagiat în Viena, Berlin, Paris, New York sau Tokyo, singurul eveniment din lume dedicat integral lui Ion Ivanovici are loc la Iași.

Prin acest concert, Iași Philharmonia Orchestra își asumă misiunea de a readuce în atenția publicului o personalitate românească de anvergură internațională, prea puțin cunoscută în țară, dar interpretată pe toate continentele.

O premieră absolută: lucrări neauzite până acum

Publicul va asculta în premieră mondială o serie de lucrări ale lui Ivanovici, orchestrate special pentru acest eveniment de către muzicologul și compozitorul Ioan Dobrinescu, șef al Comisiei de evaluare a înregistrărilor Societății Române de Radiodifuziune.

Programul serii include:

valsuri

marșuri

polci

galopuri

— o adevărată muzică de bal românească în stil vienez, reinterpretată cu eleganța și strălucirea tradițională a concertelor de Anul Nou.

 Protagoniștii serii

Concertul este susținut de Iași Philharmonia Orchestra, sub bagheta dirijorului Aurel Bălae, Concertmaestrul Anca Bîzgu.

Biletele sunt disponibile online pe:

 https://www.spectacoleiasi.ro/spectacole-iasi/regele-valsului-romanesc/

și la Casa de Bilete a Teatrului Național Iași.

Etichete:
Expoziție de pictură, grafică și sculptură, ȘOAPTE DIN COSMOGONIA SPIRITULUI, Liviu ȘOPTELEA și Cosmin-Mihai IAȚEȘEN
Evenimente miercuri, 3 decembrie 2025, 10:02

Expoziție de pictură, grafică și sculptură, ȘOAPTE DIN COSMOGONIA SPIRITULUI, Liviu ȘOPTELEA și Cosmin-Mihai IAȚEȘEN

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași anunță...

Expoziție de pictură, grafică și sculptură, ȘOAPTE DIN COSMOGONIA SPIRITULUI, Liviu ȘOPTELEA și Cosmin-Mihai IAȚEȘEN
Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 05, 11 și 12 decembrie!
Evenimente miercuri, 3 decembrie 2025, 09:26

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 05, 11 și 12 decembrie!

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 05, 11 și 12 decembrie! VINERI, 05 decembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 05, 11 și 12 decembrie!
Christmas Festival la Palatul Culturii din Iași
Evenimente marți, 2 decembrie 2025, 11:49

Christmas Festival la Palatul Culturii din Iași

Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, organizează în perioada 8-15 decembrie 2025 Christmas Festival, o serie de...

Christmas Festival la Palatul Culturii din Iași
PREMIILE NAȚIONALE NEGRUZZI 200, ediția a X-a, la BCU Iași – 1 decembrie 2025
Evenimente luni, 1 decembrie 2025, 07:15

PREMIILE NAȚIONALE NEGRUZZI 200, ediția a X-a, la BCU Iași – 1 decembrie 2025

Premiile Naționale NEGRUZZI marchează 200 de ani neîntrerupți de familie culturală, civică, europeană. Premiile Naționale NEGRUZZI –...

PREMIILE NAȚIONALE NEGRUZZI 200, ediția a X-a, la BCU Iași – 1 decembrie 2025
Evenimente vineri, 28 noiembrie 2025, 10:42

Analia Selis și Ștefan Doniga aduc la Iași „TangOdisseea Interbelic” – un concert unic, dedicat Zilei Naționale a României

1 decembrie 2025, ora 19:00 – Palatul Culturii, Iași – Holul central de onoare De Ziua Națională a României, publicul este invitat la un...

Analia Selis și Ștefan Doniga aduc la Iași „TangOdisseea Interbelic” – un concert unic, dedicat Zilei Naționale a României
Evenimente luni, 24 noiembrie 2025, 15:23

Festivalul Național „Poveste de iarnă” – Borșa 13 – 14 decembrie 2025

Centrul Cultural „Titiana Mihali” din Borșa, județul Maramureș, va găzdui în zilele de 13 și 14 decembrie 2025 cea de-a III-a ediție a...

Festivalul Național „Poveste de iarnă” – Borșa 13 – 14 decembrie 2025
Evenimente sâmbătă, 22 noiembrie 2025, 08:32

„ART MANIFESTO” – Expoziție de artă contemporană la Muzeul Unirii Iași

Asociația „Excelență pe Portativ” în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași organizează vernisajul expoziției „ART...

„ART MANIFESTO” – Expoziție de artă contemporană la Muzeul Unirii Iași
Evenimente sâmbătă, 22 noiembrie 2025, 08:29

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 28 și 29 noiembrie!

VINERI, 28 noiembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC DEDICAT ZILEI ROMÂNIEI Orchestra...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 28 și 29 noiembrie!