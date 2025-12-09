Iași Philharmonia Orchestra prezintă Concertul de Anul Nou dedicat celor 180 de ani de la nașterea compozitorului Ion Ivanovici – un eveniment unic în lume

Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 10:17





Iași Philharmonia Orchestra anunță Concertul de Anul Nou – ediția 2025 –, un eveniment cu totul special, dedicat aniversării a 180 de ani de la nașterea compozitorului Ion Ivanovici, autorul celebrului vals „Valurile Dunării”, una dintre cele mai interpretate lucrări românești din istorie.

Evenimentul va avea loc duminică, 28 decembrie, ora 19:00, în Sala Mare a Teatrului Național Iași.

Un moment unic în lume

În timp ce anul 2025 a fost marcat, la nivel internațional, de celebrarea celor 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss-fiul, România are propriul motiv de sărbătoare: 180 de ani de la nașterea lui Ion Ivanovici, compozitorul român ale cărui valsuri au răsunat în marile săli europene ale secolului XIX.

Dacă Strauss a fost omagiat în Viena, Berlin, Paris, New York sau Tokyo, singurul eveniment din lume dedicat integral lui Ion Ivanovici are loc la Iași.

Prin acest concert, Iași Philharmonia Orchestra își asumă misiunea de a readuce în atenția publicului o personalitate românească de anvergură internațională, prea puțin cunoscută în țară, dar interpretată pe toate continentele.

O premieră absolută: lucrări neauzite până acum

Publicul va asculta în premieră mondială o serie de lucrări ale lui Ivanovici, orchestrate special pentru acest eveniment de către muzicologul și compozitorul Ioan Dobrinescu, șef al Comisiei de evaluare a înregistrărilor Societății Române de Radiodifuziune.

Programul serii include:

valsuri

marșuri

polci

galopuri

— o adevărată muzică de bal românească în stil vienez, reinterpretată cu eleganța și strălucirea tradițională a concertelor de Anul Nou.

Protagoniștii serii

Concertul este susținut de Iași Philharmonia Orchestra, sub bagheta dirijorului Aurel Bălae, Concertmaestrul Anca Bîzgu.

Biletele sunt disponibile online pe:

https://www.spectacoleiasi.ro/spectacole-iasi/regele-valsului-romanesc/

și la Casa de Bilete a Teatrului Național Iași.