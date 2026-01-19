Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele concerte din 22, 23 și 30 ianuarie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 19 ianuarie 2026, 09:44





JOI, 22 ianuarie 2026, vă invităm la un concert coral omagial, dedicat Zilei Unirii Principatelor Române

Prin muzică și armonie corală, evocăm idealurile de unitate, demnitate și identitate națională care au stat la temelia istoriei noastre.

CORUL ACADEMIC „GAVRIIL MUSICESCU”

Dirijor: CONSUELA RADU-ȚAGA

Data: 22.01.2026, ora 19:00

Locația: Sala „Henri Coandă” – Palatul Culturii Iași

Programul va conține lucrări de: V. Timiș, V. Grefiens, M. Ciobanu, G. Musicescu, T. Chiriac, S. Drăgoi, T. Jarda, C. Misievici, etc.

La acest eveniment, intrarea publicului este LIBERĂ!

CONCERT SIMFONIC dedicat ZILEI UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

VINERI, 23 ianuarie 2026, începând cu ora 19:00, vă invităm să luați parte la un concert simfonic festiv, dedicat celebrării unității naționale și valorilor fundamentale ale identității românești.

ORCHESTRA SIMFONICĂ

Dirijor: RADU POSTĂVARU

Solist pian: CADMIEL BOȚAC

Evenimentul propune o seară de înaltă ținută artistică, în care muzica simfonică va constitui un omagiu adus unui moment esențial din istoria României.

În program:

Theodor Rogalski – Trei dansuri românești

George Enescu – Fantezia pentru pian și orchestră – primă audiție

George Enescu – Suita nr. 1 în do major, op. 9

VINERI, 30 ianuarie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC – ANIVERSARE 270 WOLFGANG AMADEUS MOZART

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: DAVID CRESCENZI

Solistă: MARA DOBRESCU – pian

În program:

Wolfgang Amadeus Mozart – Uvertura „Răpirea din Serai”, KV 384

Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr.23 pentru pian și orchestră în la major, KV 488

Wolfgang Amadeus Mozart – Simfonia nr. 40 în sol minor, KV 550

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”

nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/ .

Relații la telefon: 0332 882 025