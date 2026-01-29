Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 06, 13, 17 și 20 februarie 2026!
Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 12:41
VINERI, 06 februarie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: CRISTIAN OROȘANU
Solist: RĂZVAN STOICA – vioară
În program:
Emmanuel Chabrier – „Habanera”
Niccolo Paganini – Concertul nr.1 pentru vioară și orchestră în re major, op. 6
Ottorino Respighi – Suita „Gli uccelli”
Maurice Ravel – „Le tombeau de Couperin”
VINERI, 13 februarie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: CRISTIAN MANDEAL
Solist: JOSU DE SOLAUN – pian
În program:
Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune
Maurice Ravel – Concertul pentru pian și orchestră în sol major
César Franck – Simfonia în re minor
MARȚI, 17 februarie 2026, ora 19:00 – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” – CONCERT CAMERAL
CVARTETUL Ad Libitum al Filarmonicii MOLDOVA din Iași
REMUS AZOIȚEI – vioară
ȘERBAN MEREUȚĂ – vioară
DORU COSTĂCHESCU – violă
FILIP PAPA – violoncel
În program:
Franz Schubert – Quartettsatz în do minor, D 703
Wolfgang Amadeus Mozart – Cvartetul nr.20 în re major, KV 499
Aleksandr Borodin – Cvartetul nr. 2 în re major
Biletele se găsesc la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29.
VINERI, 20 februarie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: TIRAN NIKOGOSYAN
Solist: LIVIU PRUNARU – vioară
În program:
Camille Saint-Saëns – Danse macabre, op. 40
Édouard Lalo – Simfonia spaniolă, op. 21
Serghei Rahmaninov – Simfonia nr. 1 în re minor, op. 13
Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”
nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.
Relații la telefon: 0332 882 025