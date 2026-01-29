Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 06, 13, 17 și 20 februarie 2026!

Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 12:41





VINERI, 06 februarie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: CRISTIAN OROȘANU

Solist: RĂZVAN STOICA – vioară

În program:

Emmanuel Chabrier – „Habanera”

Niccolo Paganini – Concertul nr.1 pentru vioară și orchestră în re major, op. 6

Ottorino Respighi – Suita „Gli uccelli”

Maurice Ravel – „Le tombeau de Couperin”

VINERI, 13 februarie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: CRISTIAN MANDEAL

Solist: JOSU DE SOLAUN – pian

În program:

Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune

Maurice Ravel – Concertul pentru pian și orchestră în sol major

César Franck – Simfonia în re minor

MARȚI, 17 februarie 2026, ora 19:00 – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” – CONCERT CAMERAL

CVARTETUL Ad Libitum al Filarmonicii MOLDOVA din Iași

REMUS AZOIȚEI – vioară

ȘERBAN MEREUȚĂ – vioară

DORU COSTĂCHESCU – violă

FILIP PAPA – violoncel

În program:

Franz Schubert – Quartettsatz în do minor, D 703

Wolfgang Amadeus Mozart – Cvartetul nr.20 în re major, KV 499

Aleksandr Borodin – Cvartetul nr. 2 în re major

Biletele se găsesc la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29.

VINERI, 20 februarie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: TIRAN NIKOGOSYAN

Solist: LIVIU PRUNARU – vioară

În program:

Camille Saint-Saëns – Danse macabre, op. 40

Édouard Lalo – Simfonia spaniolă, op. 21

Serghei Rahmaninov – Simfonia nr. 1 în re minor, op. 13

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”

nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/ .

Relații la telefon: 0332 882 025