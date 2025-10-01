Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”

Publicat de zlei, 1 octombrie 2025, 15:51

Ziua internaţională a zâmbetului este sărbătorită şi la Piatra Neamţ! Asociaţia Culturală Star vă invită la cea de-a XV-a ediţie a festivalului „Ziua zâmbetului de copil”, un eveniment transmis video live pe pagina de Facebook Radio Iaşi și pe radioiasi.ro

Vineri, 03 octombrie, ora 16,00 și sâmbătă, 04 octombrie, ora 11:00, în sala Casei de cultură a sindicatelor, vă invităm la deschiderea oficială şi la evoluţia concurenţilor în cadrul celor două secțiuni: muzică populară și muzică ușoară.

Duminică, 05 octombrie, ora 12,00, sunteţi aşteptaţi la Gala festivalului.

Putem zâmbi împreună la Festivalul „Ziua zâmbetului de copil” – Piatra Neamţ – 2025! Muzică uşoară şi muzică populară, tineri talentaţi şi multă bucurie!

Transmitem videolive pe pagina de Facebook Radio Iaşi și pe radioiasi.ro