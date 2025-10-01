Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”

Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”

Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”

Publicat de zlei, 1 octombrie 2025, 15:51

Ziua internaţională a zâmbetului este sărbătorită şi la Piatra Neamţ! Asociaţia Culturală Star vă invită la cea de-a XV-a ediţie a festivalului „Ziua zâmbetului de copil”, un eveniment transmis video live pe pagina de Facebook Radio Iaşi și pe radioiasi.ro

Vineri, 03 octombrie, ora 16,00 și sâmbătă, 04 octombrie, ora 11:00, în sala Casei de cultură a sindicatelor, vă invităm la deschiderea oficială şi la evoluţia concurenţilor în cadrul celor două secțiuni: muzică populară și muzică ușoară.

Duminică, 05 octombrie, ora 12,00, sunteţi aşteptaţi la Gala festivalului.

Putem zâmbi împreună la Festivalul „Ziua zâmbetului de copil” – Piatra Neamţ – 2025! Muzică uşoară şi muzică populară, tineri talentaţi şi multă bucurie!

Transmitem videolive pe pagina de Facebook Radio Iaşi și pe radioiasi.ro

Etichete:
„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților
Evenimente vineri, 26 septembrie 2025, 10:30

„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților

În seara de 6 octombrie 2025, de la ora 19.00, Casa de Cultură a Studenților din Iași se va transforma într-un sanctuar al eleganței și al...

„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților
„Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste” Proiect de muzeografie participativă
Evenimente miercuri, 24 septembrie 2025, 12:31

„Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste” Proiect de muzeografie participativă

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași prin Muzeul de Istorie a Moldovei și Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing organizează în...

„Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste” Proiect de muzeografie participativă
ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți
Evenimente miercuri, 24 septembrie 2025, 10:54

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți

ISTORIE și MUZICĂ, seria culturală interdisciplinară centrată pe evocarea unor personalități și momente importante din istoria României,...

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți
Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025
Evenimente marți, 23 septembrie 2025, 21:26

Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025

Radio România Iași vă invită la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” care se va desfășura...

Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025
Evenimente marți, 23 septembrie 2025, 11:25

Suceava: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited

Trei concerte de pian susținute de pianistul Bogdan Vaida vor avea loc în județul Suceava — la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei — în cadrul...

Suceava: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited
Evenimente marți, 23 septembrie 2025, 09:37

Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, Institut de excelenţă al Academiei Române, organizează, în perioada 24 – 26 septembrie...

Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu
Evenimente vineri, 12 septembrie 2025, 12:24

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere O introducere în conceptele cheie și impactul AI asupra viitorului pieței de...

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere
Evenimente joi, 11 septembrie 2025, 10:05

Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii

Ateneul Național din Iași are plăcere de a vă invita la premiera spectacolului BUNGALOW 21 de Éric-Emmanuel Schmitt, inspirat de o piesă...

Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii