Festivalul Național „Poveste de iarnă” – Borșa 13 – 14 decembrie 2025

Dya organizează la Borșa a treia ediție a Festivalului Național „Poveste de Iarnă” - două zile de colinde și cântece de Crăciun. Diana Costeliuc, director festival: „Mă bucur enorm pentru faptul că reușesc să duc acest festival într-un loc atât de special cum este Maramureșul. Va fi un eveniment de top, Borșa va deveni capitala colindelor și cântecelor de Crăciun, cu surprize una și una. Vă așteptăm alături de noi în această poveste cu adevarat magică!”

Publicat de Iuliana Bubuianu, 24 noiembrie 2025, 15:23

Centrul Cultural „Titiana Mihali” din Borșa, județul Maramureș, va găzdui în zilele de 13 și 14 decembrie 2025 cea de-a III-a ediție a Festivalului Național de Colinde Tradiționale și Cântece de Crăciun „Poveste de Iarnă”, un eveniment organizat de Asociația Culturală Green-Land Bucovina. Festivalul reunește concurenți din întreaga țară, dar și din Republica Moldova și Ucraina, într-o adevărată celebrare a tradițiilor și valorilor românești, aducând pe scenă colinde și cântece de Crăciun din repertoriul românesc și internațional.

Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile pline de emoție și magie. În data de 13 decembrie vor avea loc Secțiunea Colinde Tradiționale și Secțiunea Grupuri, urmate de Gala Laureaților, iar în 14 decembrie se vor desfășura Secțiunea Cântece de Crăciun și Secțiunea Grupuri, cu o nouă Gală a Laureaților la final. În cadrul celor două gale vor avea loc microrecitaluri susținute de artiștii invitați și de membrii juriului.

Juriul festivalului este format din artiști cunoscuți și apreciați ai scenei muzicale românești. La secțiunea Colinde Tradiționale, jurați vor fi Maria Mihali Achim, Ancuța Corlățan, Marius Iusco și Mihaela Zâna Bârsan, iar la secțiunea Cântece de Crăciun, publicul îi va putea întâlni pe Aurelian Temișan, Mihai Trăistariu, George Vanvu și Alex Maxim.

Înscrierile sunt deschise până la data de 3 decembrie 2025, iar doritorii își pot trimite documentele necesare pe e-mail la dyaofficial09@gmail.com sau prin WhatsApp la numărul 0773 866 502. Detalii pe pagina de facebook 👉 https://www.facebook.com/festivalulpovestedeiarna

Festivalul se adresează tuturor celor care iubesc tradițiile și colindul românesc, promovând tinerii talentați și valorile autentice ale neamului. Concurenții pot interpreta colinde tradiționale românești sau cântece de Crăciun, în format negativ MP3, din repertoriul românesc sau internațional.

Programul detaliat al concursului și ordinea intrării în scenă vor fi publicate pe pagina oficială de Facebook a evenimentului, cu câteva zile înainte de start:

👉 https://www.facebook.com/festivalulpovestedeiarna

„Poveste de Iarnă” promite, și în acest an, o atmosferă caldă, plină de emoție, colinde și bucuria sărbătorilor de iarnă, transformând Borșa într-un loc unde muzica, tradiția și spiritul Crăciunului se întâlnesc în armonie perfectă.