Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025

Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025

Asociaţia „Children Forever" vă invită să vă înscrieți până pe data de 16 noiembrie 2025 la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului internațional de muzică pentru copii și tineret „Cântec de stea" - Piatra Neamț 2025.

Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025

Publicat de Iuliana Bubuianu, 10 noiembrie 2025, 14:37


Dragi copii, tineri, părinți, bunici și profesori, cu bucurie vă anunțăm o nouă ediție a Festivalului Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025.

Muzica, emoția și zâmbetele revin pe scenă, iar cei mici și cei mari vor străluci din nou în fața publicului.

Asociaţia „Children Forever” vă invită să vă înscrieți până pe data de 16 noiembrie 2025 la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului internațional de muzică pentru copii și tineret „Cântec de stea” – Piatra Neamț 2025.

Festivalul se va desfăşura în perioada 5 – 7 decembrie, în Sala ,,Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț.

Muzică populară, muzică ușoară, tradiții de iarnă, artă fotografică, măscuţe muzicale, creație – un singur concept pentru diferite exprimări artistice!

Mai multe informații pe pagina de facebook „Cântec de stea”!

5,6 și 7 decembrie – Festivalul internațional „Cântec de stea” – un eveniment transmis videolive pe radioiasi.ro , pagina de Facebook Radio Iasi și pe canalul de YouTube Radio Iași

Etichete:
Radio România, 97 de ani de încredere și emoție
Evenimente sâmbătă, 1 noiembrie 2025, 07:32

Radio România, 97 de ani de încredere și emoție

Pe 1 noiembrie, Radio România sărbătorește 97 de ani de la prima emisie în eter, moment de referință în istoria comunicării și al culturii...

Radio România, 97 de ani de încredere și emoție
Festivalul Internațional de film Quo Vadis, Iași, 1-5 noiembrie 2025
Evenimente sâmbătă, 1 noiembrie 2025, 07:26

Festivalul Internațional de film Quo Vadis, Iași, 1-5 noiembrie 2025

21 de filme din SUA, Germania, Spania, Israel, Italia, Serbia, România, Marea Britanie, unele în premieră europeană, altele în premieră în...

Festivalul Internațional de film Quo Vadis, Iași, 1-5 noiembrie 2025
Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 4, 6 și 7 noiembrie!
Evenimente vineri, 31 octombrie 2025, 12:25

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 4, 6 și 7 noiembrie!

MARȚI, 04 noiembrie 2025, ora 19:00 – Palatul Braunstein RECITAL – DUO CAMERAL MIHAI AILENEI – clarinet CORNEL VOICESCU –...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 4, 6 și 7 noiembrie!
Poezie în spațiul public – ediția a II-a. Ediția „POEZIE ȘI INGINERIE”
Evenimente vineri, 31 octombrie 2025, 10:35

Poezie în spațiul public – ediția a II-a. Ediția „POEZIE ȘI INGINERIE”

Poezie în spațiul public – ediția a II-a Ediția  „POEZIE ȘI INGINERIE”  2 noiembrie 2025, ora 11.  Palatul Culturii Iași, Sala...

Poezie în spațiul public – ediția a II-a. Ediția „POEZIE ȘI INGINERIE”
Evenimente vineri, 31 octombrie 2025, 06:15

Expoziția „Muzeul interior” – Otilia Eva la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, invită publicul să...

Expoziția „Muzeul interior” – Otilia Eva la Palatul Culturii din Iași
Evenimente marți, 28 octombrie 2025, 10:11

Violoncellissimo, în al 7-lea turneu naţional, a cucerit publicul din întreaga țară. Turneul Național Clasic la puterea a treia se încheie la Iași, pe 8 noiembrie, la Palatul Culturii

Violoncellissimo, în al 7-lea turneu naţional, a cucerit publicul din întreaga țară. Turneul Național Clasic la puterea a treia se încheie...

Violoncellissimo, în al 7-lea turneu naţional, a cucerit publicul din întreaga țară. Turneul Național Clasic la puterea a treia se încheie la Iași, pe 8 noiembrie, la Palatul Culturii
Evenimente marți, 28 octombrie 2025, 10:00

Toamnă Româno – Italiană la Iași – Autori italieni și cărțile lor –

Sâmbătă, 1 noiembrie  2025, ora 12.00, la CASA MUZEELOR IAȘI, invităm iubitorii de literatură la o întâlnire cu autori italieni: Cinzia Demi...

Toamnă Româno – Italiană la Iași – Autori italieni și cărțile lor –
Evenimente luni, 27 octombrie 2025, 12:25

A fost sau n-a fost? – un film multipremiat, care devine spectacol, pe scena Teatrului Național Iași

Scenariul unui film de referință pentru cinematografia românească, „A fost sau n-a fost?”, scris de Corneliu Porumboiu și devenit primul...

A fost sau n-a fost? – un film multipremiat, care devine spectacol, pe scena Teatrului Național Iași