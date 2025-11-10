Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025

Asociaţia „Children Forever" vă invită să vă înscrieți până pe data de 16 noiembrie 2025 la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului internațional de muzică pentru copii și tineret „Cântec de stea" - Piatra Neamț 2025.

Dragi copii, tineri, părinți, bunici și profesori, cu bucurie vă anunțăm o nouă ediție a Festivalului Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025.

Muzica, emoția și zâmbetele revin pe scenă, iar cei mici și cei mari vor străluci din nou în fața publicului.

Festivalul se va desfăşura în perioada 5 – 7 decembrie, în Sala ,,Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț.

Muzică populară, muzică ușoară, tradiții de iarnă, artă fotografică, măscuţe muzicale, creație – un singur concept pentru diferite exprimări artistice!

5,6 și 7 decembrie – Festivalul internațional „Cântec de stea” – un eveniment transmis videolive pe radioiasi.ro , pagina de Facebook Radio Iasi și pe canalul de YouTube Radio Iași