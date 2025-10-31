Festivalul Internațional de film Quo Vadis, Iași, 1-5 noiembrie 2025

Ascultă Radio România Iași Live
Andrei A. Tarkovski, fiul celebrului regizor Andrei Tarkovski, dar și Josh David Jordan, Juan Manuel Cotelo și Vlad Păunescu - prezenți la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de film Quo Vadis - Iași, 1-5 noiembrie 2025.

Publicat de Iuliana Bubuianu, 31 octombrie 2025, 14:26

21 de filme din SUA, Germania, Spania, Israel, Italia, Serbia, România, Marea Britanie, unele în premieră europeană, altele în premieră în România, vor fi proiectate la Iași, în cadrul Festivalului de film Quo Vadis, iar regizori, actori, scenariști, producători și istorici și critici de film vor dialoga cu publicul.

Proiecțiile de filme, conferințele, evenimentele de tip live talk, vernisarea unei expoziții de fotografie vor avea loc la Ateneul Național din Iași și în spațiile Ansamblului Mitropolitan din Iași. Nu vor lipsi dezbaterile, conferințele și expozițiile.

Accesul este gratuit prin rezervarea locului pe pagina festivalului quo-vadis.ro.

Un eveniment special în cadrul festivalului este Concertul vocal-simfonic Poveste despre noi, ce va avea loc la Sala Unirii din Iași (fostul Cinematograf Victoria) miercuri, 5 noiembrie, ora 18.00 – pe aceeași scenă, muzică de film și animație în nisip!

Muzica lui Michael Paraskevas, compozitor american din Los Angeles, care a compus muzica filmelor produse de Marvel pentru Disney+, Agatha All Along, Frozen II, dar și pentru American Made, The Christmas Chronicles, El Tonto por Cristo, This World won’t break, Hawkeye, va fi interpretată de Liber Artis Orchestra. Michael Paraskevas va face drumul de la Hollywood la Iași, pentru a fi împreună cu publicul, în sală, la această reinterpretare a muzicii sale.

Ana Munteanu, artistă vizuală (finalistă la Românii au talent, realizator vizual al primei ediții a Festivalului Neversea, participantă, alături de violonistul Alexandru Tomescu în Turneul Internațional Stradivarius eXperience 2.0) va desena în nisip o… Poveste despre noi. Povestea este inspirată de scenariul adaptat de regizoarea și scenarista Alexandra Bandac după textul Iona al lui Marin Sorescu.

Dirijor al concertului este Maestrul Bogdan Chiroșcă de la Opera Națională Română din Iași.

Biletele pot fi achiziționate de aici:

https://www.iabilet.ro/bilete-iasi-poveste-despre-noi-concert-vocal-simfonic-si-animatie-in-nisip-115629/

 

Unicul festival de film creștin din România merge mai departe!

Radio Iași – partener media

 

 

 

Informații actualizate și detalii pe https://quo-vadis.ro/ .

