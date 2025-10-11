Festivalul Internațional ”ArtFest Domisong”, Ediția a V- a, Vaslui 2025

11 octombrie 2025



La Vaslui se desfășoară o nouă ediție a Festivalului-Concurs ArtFest-Domisong, organizat de Asociația Culturală Domisong. Evenimentul reunește zeci de copii, adolescenți și tineri din întreaga țară, care vor urca pe scenă pentru a-și demonstra talentul în secțiunile muzică populară, pop românesc, pop internațional și muzică instrumentală.

Festivalul promovează educația muzicală și descoperirea tinerelor talente, oferindu-le participanților o platformă de afirmare și dezvoltare artistică.

„ArtFest-Domisong este mai mult decât un concurs. Este locul unde muzica aduce împreună suflete și unde copiii cresc prin artă”, declara prof. Carmen Trufia, președinta Asociației Culturale Domisong.

Atmosfera festivalului va fi plină de emoție, culoare și energie, confirmând tradiția Vasluiului ca un important centru al activităților culturale și educaționale pentru copii si tineri.