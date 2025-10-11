Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Festivalul Internațional ”ArtFest Domisong”, Ediția a V- a, Vaslui 2025

Festivalul Internațional ”ArtFest Domisong”, Ediția a V- a, Vaslui 2025

Festivalul Internațional ”ArtFest Domisong”, Ediția a V- a, Vaslui 2025

Publicat de zlei, 11 octombrie 2025, 13:51


La Vaslui se desfășoară o nouă ediție a Festivalului-Concurs ArtFest-Domisong, organizat de Asociația Culturală Domisong. Evenimentul reunește zeci de copii, adolescenți și tineri din întreaga țară, care vor urca pe scenă pentru a-și demonstra talentul în secțiunile muzică populară, pop românesc, pop internațional și muzică instrumentală.

Festivalul promovează educația muzicală și descoperirea tinerelor talente, oferindu-le participanților o platformă de afirmare și dezvoltare artistică.

„ArtFest-Domisong este mai mult decât un concurs. Este locul unde muzica aduce împreună suflete și unde copiii cresc prin artă”, declara prof. Carmen Trufia, președinta Asociației Culturale Domisong.

Atmosfera festivalului va fi plină de emoție, culoare și energie, confirmând tradiția Vasluiului ca un important centru al activităților culturale și educaționale pentru copii si tineri.

Etichete:
Fundamentele Inteligenței Artificiale Generative – ateliere practice de explorare a AI-ului într-un mod interactiv
Evenimente joi, 2 octombrie 2025, 05:51

Fundamentele Inteligenței Artificiale Generative – ateliere practice de explorare a AI-ului într-un mod interactiv

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi dă startul înscrierilor la seria de ateliere practice de explorare a AI-ului. Atelierele fac parte...

Fundamentele Inteligenței Artificiale Generative – ateliere practice de explorare a AI-ului într-un mod interactiv
Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”
Evenimente miercuri, 1 octombrie 2025, 15:51

Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”

Ziua internaţională a zâmbetului este sărbătorită şi la Piatra Neamţ! Asociaţia Culturală Star vă invită la cea de-a XV-a ediţie a...

Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”
Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)
Evenimente miercuri, 1 octombrie 2025, 15:12

Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)

Evenimentul va avea loc în perioada 28–30 noiembrie 2025, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, fiind organizat în parteneriat cu...

Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)
Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie 2025
Evenimente marți, 30 septembrie 2025, 06:14

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie 2025 Luni, 29 septembrie,...

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie 2025
Evenimente marți, 30 septembrie 2025, 06:12

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie!

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie! JOI, 02 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie!
Evenimente vineri, 26 septembrie 2025, 10:30

„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților

În seara de 6 octombrie 2025, de la ora 19.00, Casa de Cultură a Studenților din Iași se va transforma într-un sanctuar al eleganței și al...

„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților
Evenimente miercuri, 24 septembrie 2025, 12:31

„Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste” Proiect de muzeografie participativă

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași prin Muzeul de Istorie a Moldovei și Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing organizează în...

„Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste” Proiect de muzeografie participativă
Evenimente miercuri, 24 septembrie 2025, 10:54

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți

ISTORIE și MUZICĂ, seria culturală interdisciplinară centrată pe evocarea unor personalități și momente importante din istoria României,...

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți