Expoziție de pictură, grafică și sculptură, ȘOAPTE DIN COSMOGONIA SPIRITULUI, Liviu ȘOPTELEA și Cosmin-Mihai IAȚEȘEN

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași anunță deschiderea expoziției „ȘOAPTE DIN COSMOGONIA SPIRITULUI”, un dialog vizual între pictorul Liviu Șoptelea și sculptorul Cosmin-Mihai Iațeșen, ce reunește lucrări recente de pictură, grafică și sculptură.

Pictura, grafica și sculptura se contopesc într-un dialog subtil, o călătorie prin mituri, energii și simboluri ce își găsesc ecoul în sufletul privitorului.

Te invităm într-o incursiune vizuală în care formele și simbolurile se împletesc cu energia profundă a creației. Arta devine aici un limbaj al originilor, o reverberație a lumilor interioare care prind viață prin linie, culoare și volum. Lasă-te purtat(ă) de șoaptele universului într-o lume animată de forță creatoare.

Tema propusă de sculptorul-scenograf Cosmin-Mihai IAȚEȘEN și de pictorul-grafician Liviu ȘOPTELEA prin intermediul expoziției de pictură, grafică și sculptură ne sugerează o călătorie vizuală de la naștere la viață sau la moarte. Metamorfozele ființei umane trecând prin diferite aspecte, stări sau ipostaze, de la bucurie, teamă, uimire în lumină și sens reprezintă o cosmogonie spusă discret, mistic, aproape în șoaptă. Expoziția ȘOAPTE DIN COSMOGONIA SPIRITULUI deschide o fereastră către tensiunea dintre concret și abstract, dintre planul vizibil și cel simbolic. Lucrările celor doi întruchipează vocile tainice ale creației fiecăruia în mesaje subtile prin care conștiința își dezvăluie originea și sensul, două lumi plăsmuite în universuri interioare ce prind formă, culoare și vibrație. Îngeri literați, Rădăcini, Zbor spre crucea inimii, Îngerul pădurii, Funeralii pe mare, Metamorfoze, Altă călătorie, Ecranul călător sunt doar câteva lucrări în tehnica acrilyc / pânză realizate de pictorul Liviu ȘOPTELEA. Invocație, Arhetipuri, Măști în stil propriu, Zbor spre Infinit, Strigăt angelic, Călătorie în timp, Ecleziastică, Interiorizare, Zarathustra, Cărturarul, Stări I, II, III, Ascensiune, Flacăra speranței transmit vibrația materială a substanței minerale, lemnoase ori a metalului din care au fost sculptate lucrările lui Cosmin IAȚEȘEN.

Expoziția propune publicului o incursiune în zonele profunde ale imaginarului artistic, în care gestul plastic, simbolurile arhetipale și structurile formale se întâlnesc pentru a contura un univers spiritual plurivalent. Lucrările expuse urmăresc tensiunea dintre material și imaterial, dintre vizibil și invizibil, dintre ceea ce se arată și ceea ce doar se sugerează – asemenea unor „șoapte” provenite dintr-o cosmogonie interioară.

Șoaptele lor sunt metafore pentru dialogul nevăzut dintre om și profunzimea sa, dintre gândurile care nasc lumi și energiile care modelează identitatea. În aceste șoapte se află atât impulsul primordial al devenirii, cât și chemarea spre autocunoaștere și armonie spirituală.

Te invităm la Galeria „Theodor Pallady”, un spațiu în care arta devine limbajul tainelor nevăzute, iar fiecare lucrare deschide o poartă către profunzimi spirituale și cosmogonie. O expoziție dedicată celor care caută sens, frumusețe și conectare. Intră în povestea spiritului și lasă arta să te transforme.

Așadar te îndemnăm să pășești într-un univers artistic în care formele, cromatica și volumele devin expresii ale unei interiorități fascinante. Lucrările expuse conturează o cosmogonie a spiritului, o tainică vibrație care îmbină simboluri, emoții și revelații vizuale.

Un dialog sensibil între lumină, materie și idee. Te așteptăm să descoperi „șoaptele” care dau formă universului interior!