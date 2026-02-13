Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Concertul primăverii: Cei 3 Tenori ieșeni la Sala Unirii

Concertul primăverii: Cei 3 Tenori ieșeni la Sala Unirii

Publicat de Andreea Drilea, 13 februarie 2026, 10:02


Ateneul Național din Iași celebrează iubirea printr-o serie de concerte de excepție, marcând prima apariție a celor 3 Tenori ieșeni din acest an. Tenorii Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu vor urca pe scena Sălii Unirii în două momente simbolice ale lunii februarie: sâmbătă, pe 14 februarie 2026, de Ziua Îndrăgostiților și marți, pe 24 februarie 2026, de Dragobete.

Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, Orchestra Metropolitană Iași și Corul Marii Uniri vor completa atmosfera vibrantă a serilor. Selecția muzicală propusă explorează valențele nobile ale dragostei, îmbinând armonios rigoarea și pasiunea operei italiene cu rafinamentul melodiilor celebre din repertoriul internațional.

Concertul din 24 februarie 2026 dedicat sărbătorii de Dragobete, va fi onorat de prezența unor invitate de marcă: Monica Anghel, Luminița Anghel și Nico. Spectacolul va îmbină armonios genuri contrastante, oferind o călătorie sonoră de la dramatismul operei și vibrația canzonettelor, la nostalgia temelor cinematografice și a baladelor atemporale.

„Ne face o deosebită plăcere să deschidem sezonul cu o serie de concerte dedicate iubirii, o experiență care pune accent pe eleganță și pe profunzimea trăirilor umane. Aceste reprezentații marchează singura întâlnire de până acum a publicului cu cei 3 Tenori ieșeni, oferind o oportunitate unică de a trăi live o experiență de gală ce nu va fi replicată în perioada următoare. Vă invităm, așadar, să celebrăm împreună dragostea pe 14 și 24 februarie, la Sala Unirii”, a declarat Managerul Ateneului Național din Iași, domnul Mihai G. Marius-Andrei.

              Biletele pot fi achiziționate de la casa de bilete a Ateneului Național din Iași sau online, de pe paginile https://www.ateneuiasi.ro/class/3-tenori-de-ziua-indragostitilor/ și 3 Tenori Ieșeni de Dragobete – Ateneu Iași. De asemenea, biletele se pot achiziționa de la tonomatele amplasate la instituție și Sala Unirii.

Etichete:
