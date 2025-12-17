Concert de colinde tradiționale – 18 decembrie 2025- Ansamblul „Floralia”
Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 12:18
Joi, 18 decembrie 2025, ora 19, în Aula „Mihai Eminescu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, va avea loc concertul intitulat „Colinde tradiționale din Moldova”, susținut de Ansamblul de muzică veche românească „Floralia” al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.
Alături de „Floralia” va evolua și grupul vocal „Floralia junior” al Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Mina”, Păcurari, ambele formații fiind îndrumate și dirijate de conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, de la Facultatea de Interpretare Muzicală, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice.
Colindele se remarcă atât prin tematica literară variată, bazată pe simboluri străvechi, pre-creștine și creștine, cât și prin melodiile arhaice, cu caracter ludic, dinamic sau cu expresie lirică, meditativă.
Intrarea este liberă.