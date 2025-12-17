Concert de colinde tradiționale – 18 decembrie 2025- Ansamblul „Floralia”

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 12:18





Joi, 18 decembrie 2025, ora 19, în Aula „Mihai Eminescu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, va avea loc concertul intitulat „Colinde tradiționale din Moldova”, susținut de Ansamblul de muzică veche românească „Floralia” al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Alături de „Floralia” va evolua și grupul vocal „Floralia junior” al Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Mina”, Păcurari, ambele formații fiind îndrumate și dirijate de conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, de la Facultatea de Interpretare Muzicală, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice.

Repertoriul concertului reprezintă o premieră în spațiul cultural ieșean, fiind alcătuit din colinde din Moldova și din Republica Moldova, selectate din culegerile de folclor realizate sau îngrijite de specialiști de renume precum Lucia Cireș, Viorel Bârleanu și Florin Bucescu (România), Diana Bunea și Svetlana Badrajan (Republica Moldova).

Colindele se remarcă atât prin tematica literară variată, bazată pe simboluri străvechi, pre-creștine și creștine, cât și prin melodiile arhaice, cu caracter ludic, dinamic sau cu expresie lirică, meditativă.

Intrarea este liberă.