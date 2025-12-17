„Astăzi s-a născut Hristos!” – Concert de colinde susținut de Corul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 11:49





Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, organizează concertul de colinde „Astăzi s-a născut Hristos!”, susținut de Corul Universității, dirijat de conf. univ. dr. George Dumitriu.

Evenimentul va avea loc miercuri, 17 decembrie 2025, începând cu ora 19.00, la Palatul Culturii, în Sala „Henri Coandă” Iași și va fi prezentat de Luiza Muscalu și Gabriela Cogeanu.

„A devenit deja tradiție ca tinerii muzicieni ai Iașului să ne bucure sufletele, în așteptarea Crăciunului, cu acest concert de colinde. Vă așteptăm cu drag la Palat!”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Programul cuprinde lucrări de Dumitru Georgescu Kiriac, Gheorghe Cucu, Victor Șebalin, Vasile Popovici, Gheorghe Danga, Achim Stoia, Nicolae Ursu, Mihai Bârcă, Vinicius Grefiens, Valentin Teodorian, Tudor Jarda, Adrian Pop, Viorel Munteanu, Sabin Păutza, Valentin Budilevschi, Gheorghe Duțică.

Corul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași are o istorie impresionantă, la pupitrul său aflându-se, de-a lungul timpului, nume sonore ale învățământului muzical din capitala Moldovei: Gavriil Musicescu, fondatorul corului, urmat de George Pascu, Ioan Pavalache, Nicolae Gâscă. În actuala formulă, corul este format din studenții Facultății de Interpretare muzicală, Compoziție și Studii muzicale teoretice, specializările Muzică (Pedagogie muzicală), Muzică religioasă, Dirijat, Compoziție clasică și Muzicologie, sub îndrumarea conf. univ. dr. George Dumitriu, susținând numeroase concerte pe scene consacrate și în festivaluri.

La acest eveniment, intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.