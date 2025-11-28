Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Analia Selis și Ștefan Doniga aduc la Iași „TangOdisseea Interbelic” – un concert unic, dedicat Zilei Naționale a României

De Ziua Națională a României, publicul este invitat la un eveniment muzical excepțional: „TangOdisseea Interbelic”, un concert în care se întâlnesc tangoul argentinian și farmecul muzicii românești din perioada interbelică. Spectacolul îi are ca protagoniști pe celebra artistă Analia Selis și pe reputatul pianist Ștefan Doniga, doi muzicieni internaționali care aduc pe scenă o abordare rafinată și profund emoționantă.

Publicat de Iuliana Bubuianu, 28 noiembrie 2025, 10:42

1 decembrie 2025, ora 19:00 – Palatul Culturii, Iași – Holul central de onoare

Analia Selis – o punte între Argentina și România

Originară din Tucumán, Argentina, stabilită în România din 2003, Analia Selis este una dintre cele mai apreciate interprete de tango din Europa. După o carieră de succes în muzica pop latino-americană, artista s-a dedicat tangoului, colaborând cu orchestre simfonice din întreaga lume și fiind distinsă în 2022 cu titlul de “Country Brand Ambassador” de către Comitetul Interministerial Argentinian, pentru contribuția sa culturală internațională.

În proiectele sale recente, Analia readuce în lumină melodii românești interbelice de o sensibilitate aparte, precum: „Pe bolta când apare luna”, „Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seara”, „Mâna, birjar”, „Habar n-ai tu” și multe altele.

„Această muzică are o putere mare și trebuie pusă în valoare în toată splendoarea sa. O duc mai departe cu același respect și cu mândria cu care port buletinul meu românesc din anul 2011.”Analia Selis

Ștefan Doniga – un pianist cu o carieră internațională excepțională

Pianist cu apariții pe scene din peste 30 de țări, Ștefan Doniga este recunoscut pentru diversitatea și calitatea proiectelor sale artistice. A realizat înregistrări în premieră mondială, a promovat muzica românească peste hotare și deține un Record Mondial GUINNESS pentru Cel mai rapid turneu de concerte pe toate continentele.

Este laureat al Premiului de Excelență MUSICRIT 2023 și a fost implicat în numeroase proiecte culturale difuzate la Televiziunea Română.

Un spectacol pentru suflet „TangOdisseea Interbelic” este o călătorie muzicală ce îmbină două lumi culturale care se întâlnesc într-un dialog armonios: pasiunea fierbinte a tangoului argentinian și eleganța muzicii românești interbelice. Concertul oferă publicului o perspectivă nouă asupra tangoului, reinterpretând piese care au scris istorie în ambele culturi.

Detalii eveniment

📍 Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași – holul de onoare
🗓 1 decembrie 2025, ora 19:00
🎟 Bilete disponibile pe https://www.iabilet.ro/bilete-iasi-tangodisseea-interbelic-analia-selis-stefan-doniga-118011/
👶 Copiii sub 6 ani au acces gratuit.
📸 Participarea implică acordul privind utilizarea imaginilor foto/video în scop de promovare.
✨ Eveniment organizat de Event by Ioana Gamen

