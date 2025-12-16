3 Tenori ieșeni – Magia Sărbătorilor de Iarnă

Publicat de Andreea Drilea, 16 decembrie 2025, 05:55

Ateneul Național din Iași vă invită la o serie de concerte magice dedicate sărbătorilor de iarnă, susținute de cei 3 Tenori ieșeni – Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu. Într-un cadru festiv și solemn, evenimentele vor celebra spiritul Crăciunului și al Noului An, oferind publicului momente emoționante în diverse forme muzicale.

Cei 3 tenori ieșeni vor urca pe scena Sălii Unirii pe 17 și 19 decembrie 2025, de la ora 19:00, pentru a susține concerte speciale alături de invitatele Ella Gondoș, Maria Rădeanu și Noemi Onucu. Evenimentele se vor desfășura sub conducerea dirijorului Daniel Jinga, împreună cu Orchestra Metropolitană Iași și Corul Marii Uniri, într-o seară dedicată rafinamentului sonor și atmosferei festive a sărbătorilor de iarnă.

Pe 31 decembrie 2025, ora 18:30, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, publicul este invitat să întâmpine Anul Nou 2026 într-o seară de specială, alături de 3 Tenori ieșeni. Concertul va fi susținut de Orchestra Metropolitană Iași sub bagheta dirijorului Mădălin Munteanu, alături de Corul Marii Uniri, promițând o selecție rafinată de lucrări celebre într-o atmosferă plină de eleganță și emoție.

„Concertele susținute de cei 3 Tenori ieșeni, deja devenite o tradiție a Ateneului Național din Iași, reușesc, an de an, să aducă împreună artiști valoroși și un public fidel, dornic să celebreze frumusețea muzicii și spiritul sărbătorilor. Ne bucură faptul că această inițiativă s-a transformat într-un reper al comunității culturale ieșene și ne angajăm să oferim în continuare momente artistice de cea mai înaltă calitate”, a afirmat managerul interimar a Ateneului Național din Iași – Mihai G. Marius-Andrei.

Biletele pentru Concertul de Anul Nou se pot achiziționa de la casieria Ateneului, de la tonomatele amplasate la instituție și Sala Unirii, sau online de pe pagina https://www.ateneuiasi.ro/class/3-tenori-concert-de-anul-nou-2/.