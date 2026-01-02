Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Viața ca o aventură. Bilanț 2025 și ambiții pentru Noul An 2026. Exploratorul și speakerul inspirațional Radu Păltineanu la ”Pulsul zilei”, cu Mihai Florin Pohoață – 02.01.2026.

Viața ca o aventură. Bilanț 2025 și ambiții pentru Noul An 2026. Exploratorul și speakerul inspirațional Radu Păltineanu la ”Pulsul zilei”, cu Mihai Florin Pohoață – 02.01.2026.

Explorator și Speaker Inspirațional, Radu Păltineanu s-a născut la Iași dar a copilărit la Piatra Neamț. La vârsta de 15 ani a emigrat cu părinții în Canada unde a absolvit studiile în inginerie Software la Universitatea McGill, una dintre cele mai prestigioase universități canadiene. Radu Păltineanu se dedică în prezent explorării celor mai sălbatice colțuri ale Terrei prin mijloace non-motorizate, fie pe bicicletă, pe jos, în caiac/canoe sau pe schiuri.

Viața ca o aventură. Bilanț 2025 și ambiții pentru Noul An 2026. Exploratorul și speakerul inspirațional Radu Păltineanu la ”Pulsul zilei”, cu Mihai Florin Pohoață – 02.01.2026.

Publicat de mihaipohoata, 2 ianuarie 2026, 13:08

De asemenea, își împărtășește experiențele și cunoștințele deprinse în expedițiile sale atât prin speech-uri private cât și publice și totodată promovează și susține diferite cauze legate de protejarea mediului și a biodiversității printre care înființarea Geoparcului Oltenia de Sub Munte.

Pentru expediția sa în premieră națională de traversare a celor două Americi pe bicicletă a fost numit Aventurierul European al anului 2018.

Radu Păltineanu ne împărtășește ambițiile sale penru Noul An 2026 în calitatea de invitat special astăzi, vineri, 2 ianuarie 2026, în intervalul orar 14:25 – 14:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Sursă: exploratorul și speakerul inspirațional Radu Păltineanu.

 

Etichete:
Calendarul cosmic al anului 2026. Astronomul Ciprian Vântdevară cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.
Emisiuni marți, 30 decembrie 2025, 14:31

Calendarul cosmic al anului 2026. Astronomul Ciprian Vântdevară cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.

Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 va fi vizibilă din Oceanul Indian și Antarctica, oferind un spectacol cosmic impresionant pentru...

Calendarul cosmic al anului 2026. Astronomul Ciprian Vântdevară cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.
Pericolele consumului excesiv de alcool! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.
Emisiuni marți, 30 decembrie 2025, 13:33

Pericolele consumului excesiv de alcool! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.

Episoadele de intoxicație cu alcool produc stare de ebrietate, euforie, tulburări comportamentale, tulburări cognitive, tulburări de...

Pericolele consumului excesiv de alcool! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.12.2025.
”Codrii Iașilor”, un paradis al bicicliștilor. Mihai Diac cu Iulian Moisa la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.
Emisiuni luni, 29 decembrie 2025, 14:11

”Codrii Iașilor”, un paradis al bicicliștilor. Mihai Diac cu Iulian Moisa la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.

Vom vorbi despre Codrii Iașilor ca și cadru de antrenament MTB sau pur si simplu relaxare de familie pe bicicletă, despre modele de promovare a...

”Codrii Iașilor”, un paradis al bicicliștilor. Mihai Diac cu Iulian Moisa la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.
Bilanț 2025 și ambiții de viitor, la cumpăna dintre ani, pentru Liceul UAIC. Maria Ursache, director al Liceului UAIC cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.
Emisiuni luni, 29 decembrie 2025, 13:53

Bilanț 2025 și ambiții de viitor, la cumpăna dintre ani, pentru Liceul UAIC. Maria Ursache, director al Liceului UAIC cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.

La structura tradițională a instituției a fost adăugat nivelul de învățământ preșcolar (grădinița), continuat apoi, în mod firesc, cu...

Bilanț 2025 și ambiții de viitor, la cumpăna dintre ani, pentru Liceul UAIC. Maria Ursache, director al Liceului UAIC cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.
Emisiuni vineri, 26 decembrie 2025, 09:43

(AUDIO) André Scrima, pe cale… prin vocea universitarului ieșean Ioan Alexandru Tofan – temă a emisiunii de vineri, 26 decembrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, la aniversarea a o sută de ani de la naşterea lui André Scrima (1 decembrie 1925 – 19 august 2000), Biblioteca Centrală...

(AUDIO) André Scrima, pe cale… prin vocea universitarului ieșean Ioan Alexandru Tofan – temă a emisiunii de vineri, 26 decembrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban
Emisiuni miercuri, 24 decembrie 2025, 13:50

Bilanț și planuri de viitor la cumpăna dintre ani la Pufești, Vrancea. Edilul șef Nicolae Damian cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.12.2025.

Vă oferim prilejul întâlnirii cu Nicolae Damian, edilul șef al comunei vrîncene Pufești, astăzi, miercuri, 24 decembrie 2025, în intervalul...

Bilanț și planuri de viitor la cumpăna dintre ani la Pufești, Vrancea. Edilul șef Nicolae Damian cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.12.2025.
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 18:04

27 dec 2025, 18.03-20.00 La mulți ani marii mezzosoprane Viorica Cortez, la Univers Muzical

Cu o carieră de aproape 7 decenii și 90 de ani de viață, „franțuzoaica de la Iași” ne umple inimile de încântare cu prezența ei tonică,...

27 dec 2025, 18.03-20.00 La mulți ani marii mezzosoprane Viorica Cortez, la Univers Muzical
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 13:30

Pericolele mesei de Crăciun! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 23.12.2025.

Felul în care ne alegem porțiile poate fi cel mai uşor mod de a ţine sub control meniul de sărbătoare. Sărbătorile pot fi astfel extrem de...

Pericolele mesei de Crăciun! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 23.12.2025.