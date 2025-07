Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană, de Anamaria Iuga – temă a emisiunii Tradiții de joi, 24 IULIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 23 iulie 2025, 11:00

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la prezentarea cărții Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană, semnată de etnolog Anamaria Iuga.

Evenimentul s-a desfășurat, la Iași, nu demult, în incinta Centrului Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească (str. Arhitect G. M. Cantacuzino, Nr. 16), în cadrul expoziției Mâna mea este lingura ta. Te hrănește, curatoriată de către artistul plastic Mircea Cantor.

Concret, în ediția de astăzi a emisiuni noastre, de la Anamaria Iuga, cercetător științific, șef al secției „Studii etnologice” în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, aflăm povestea cărții Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană.

Invitați pentru a prezenta cartea, alături de autoare, au fost artistul plastic Mircea Cantor (laureat, în anul 2011, al Premiului Marcel Duchamp) și conf. univ., doctor în Filologie, Mircea Păduraru de la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, cel pe care, astăzi, spre finalul emisiunii, îl invităm la dialog, dialog care întărește informațiile pe care ni le prezintă Anamaria Iuga.

Cartea pe care o prezentăm în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, a văzut lumina tiparului, anul acesta, la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Colecția: Observatorul Social.

Moderatoarea evenimentului a fost Dana Lungu, șef al Serviciului Editorial și de Marketing la Editura Universității „Alexandru Ioana Cuza”.

Dragi prieteni, până a începe dialogul cu Anamaria Iuga, autoarea cărții Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană, cercetare care a văzut lumina tiparului, anul acesta, la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, subiect al ediției de astăzi a emisiunii noastre, pe scurt, îi creionăm un portret.

Anamaria Iuga (n. 1977) este cercetător, șef al secției „Studii etnologice” în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român. A finalizat în anul 2009 doctoratul cu o teză în domeniul filologiei, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea profesorului universitar, doctor în Filologie, Ion Șeuleanu, teza fiind publicată în 2011, la Editura Galaxia Gutenberg, cu titlul Valea Izei îmbrăcată țărănește. Camera bună – dinamismul tradiției.

În contextul celor prezentate, nu ne rămâne decât să începem dialogul cu Anamaria Iuga.

În următoarele minute, aflăm detalii concrete despre satele (Săliștea de Sus, Ieud, Dragomirești și Botiza) pe care le-a cercetat autoarea și ale căror tradiții sunt surprinse în cartea – Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană.

Aflăm amănunte despre oamenii pe care i-a întâlnit, oameni frumoși, harnici, gopodari, oameni conectați la a păstra, conserva și promova tradițiile, cutumele, datinile și obiceiurile înaintașilor.

Anamaria Iuga în contextul dialogului nostru, interviu care are ca filon central tradițiile neamului, ne spune cum vede și simte cultura tradițională, cea care a ținut uniți de-a lungul sutelor de ani oamenii din toate ținuturile locuite de români.

Până a afla amănunte despre toate acestea, amintim că volumul de față este dedicat de către autoare – „Mamei, Georgeta Maria și în memoria tatălui, Dumitru”.

Prefața cărții este semnată de către Ioana Popescu.

Volumul a văzut lumina tiparului, anul acesta, în Colecția Observatorul social a Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza”, colecție coordonată de către prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu.

În cele ce urmează, etnolog Anamaria Iuga ne vorbește, într-un mod aparte, despre înaintași; mai aflăm amănunte despre românii plecați peste fruntarii, mulți dintre ei stabiliți – peste mări și țări-, și ne întrebăm, ce-și iau cu ei?

Răspuns, în următoarea secvență pe care o difuzăm.

Pentru a întări cele pe care ni le prezintă, aproape de finalul emisiunii, invităm la dialog pe conf. univ., doctor în Filologie, Mircea Păduraru de la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

În cele ce urmează, etnolog Anamaria Iuga ne spune motivul pentru care a ales să publice lucrarea de față la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, una dintre cele mai prestigioase edituri din țară.

Interlocutorul nostru ne destăinuie și alte proiecte la care, chiar în această perioadă, lucrează.

Discursul invitatului nostru este în strânsă legătură cu înaintașii – străbunicii, bunicii, părinții – cărora le poartă un respect imens și, în paginile cărții de față, le aduce un pios omagiu.

În cele ce urmează, stăm de vorbă cu profesorul Mircea Păduraru, doctor în Filologie, de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Mircea Păduraru ne oferă o imagine de ansamblu a cărții Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană, semnată de etnolog Anamaria Iuga, punctând câteva atribute ale camerei cu rudă „vedeta încăperii festive”, ruda – „un însemn al statutului social al familiei: doar familiile înstărite își permiteau să facă rudă, pentru că aceasta necesita să fie împodobită cu multe țesături, deci trebuia ca familia să aibă multă lână, așadar, mai multe oi”, după cum ne spune în carte Ana Maria Iuga.

Referitor la cele prezentate, încheiem prin câteva mărturii despre rudă, evident din volumul despre care am vorbit: „Că de fapt nici demult nu avea toată lumea rudă. Era o avuție, deci nu oricine avea nici demult rudă. Ruda era o valoare. În primul rând, trebuia foarte multă lână la cergi, la covoare, la trăisti. Nu oricine avea” (Maria V., 52 de ani, anul 2005, Sălăștea de Sus, Maramureș); „Mai demult zicea – care fată are rudă, era mai rădicată. Așa zicea demult. Că zice: Ai rudă, vai, mergem (în șezătoare) la care are rudă-n casă. Așa era zvonul” (Maria Z., 49 de ani, anul 2008, Dragomirești, Maramureș).

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am amintit, și sigur am făcut-o, vă invit să fiți alături de Radio Iași (pe toate frecvențele: 1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM), joi, 24 IULIE 2025, imediat după ora 21, pentru a urmări emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – http://player.radioiasi.ro/live-radio-iasi.html

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN