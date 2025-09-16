Teatrul independent – provocări și reușite (16.09.2025)

Spațiul independent, inexistent la Iași, este nu doar o alternativă, dar o alegere pentru artiști, în alte orașe, de exemplu, în Timișoara.

Publicat de isoreanu, 16 septembrie 2025, 10:33

La Iași, teatrul independent este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Niciun proiect de acest fel nu a reușit să reziste în timp, deși artiști pasionați au investit multă energie, resurse și bunăvoință. Vorbim despre teatre cu sedii proprii și repertorii. În alte orașe din țară, teatrul independent continuă să existe, în pofida dificultăților.

Teatrul FIX din Iași a tras cortina, dar actorul Mihai Pintilei, s-a întors în țară hotărât să reia proiectul. L-am invitat la „Oameni și idei” pentru a afla ce nu a funcționat și cum vede relansarea.

Din Timișoara, vine o poveste de succes: Teatrul BASCA, fondat în 2017 de Ana-Maria Ursu, Victor Dragoș și Andrei Ursu. Actrița Ana-Maria Ursu va fi alături de noi pentru a împărtăși această experiență.

