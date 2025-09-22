Teatru, „între putere și vulnerabilitate”. FITPTI la majorat (23.09.2025)

Peste o săptămâna, va începe, la Iași, ediția de majorat a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr.

Publicat de isoreanu, 22 septembrie 2025, 19:02

Între 2 și 8 octombrie, se desfășoară, la Iași, cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Calitatea selecției curatoriate de teatrologul Oltița Cântec, manager al Teatrului „Luceafărul”, a transformat FITPTI într-un reper cultural.

Vă invităm să descoperiți, în emisiunea „Oameni și idei”, marți, după știrile orei 14,00, informații și povești din culisele festivalului care unește generații. Invitată, Oltița Cântec.

