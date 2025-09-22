Teatru, „între putere și vulnerabilitate”. FITPTI la majorat (23.09.2025)

Ascultă Radio România Iași Live
Peste o săptămâna, va începe, la Iași, ediția de majorat a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr.

Publicat de isoreanu, 22 septembrie 2025, 19:02

Între 2 și 8 octombrie, se desfășoară, la Iași, cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Calitatea selecției curatoriate de teatrologul Oltița Cântec, manager al Teatrului „Luceafărul”, a transformat FITPTI într-un reper cultural.

Vă invităm să descoperiți, în emisiunea „Oameni și idei”, marți, după știrile orei 14,00, informații și povești din culisele festivalului care unește generații. Invitată, Oltița Cântec.

Cartea – Personalități ale rromilor din România și din alte țări, de prof. univ. Gheorghe Sarău, un nou proiect editorial al Partidei Romilor „Pro Europa” – temă a emisiunii Viața Romilor de luni, 22 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
În ediția de astăzi a emisiunii Viața Romilor, invitat la dialog avem pe domnul profesor universitar, doctor în Filologie, Gheorghe Sarău,...

#StareaEducației (INTERVIU) Patru școli din Iași vor beneficia de atelierele ”FIND YOUR VOICE” susținute de Asociația PISC – Profesorii Inovează Școala. Anamaria Ghiban: ”Faptul că există o zonă de conformism în sistemul nostru educațional, ne provoacă să încercă să ieșim din el și în cele din urmă asta duce la progres.”
Toamna aduce nu doar începutul unui nou an școlar, ci și proiecte care își propun să inspire, să conecteze și să transforme educația....

(I)Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a
La Iași, în perioada 4–5 septembrie 2025, s-a desfășurat Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, manifestare aflată la...

#StareaEducației: (INTERVIU) Criza profesorilor de fizică în România: cauze, realități și posibile soluții. Profesoara Irina Zamfirescu: „Un stimulent financiar, o locuință, o primă de instalare – ar putea face cariera didactică mai atractivă pentru absolvenți.” / Prodecanul Facultății de Fizică din Iași, Cătălin Agheorghesei:” Am încheiat admiterea de toamnã. Din păcate, n-am reuşit să ocupăm toate locurile de la buget.”
 România se confruntă cu un deficit alarmant de profesori în domeniul științelor exacte, iar fizica este una dintre disciplinele cele mai grav...

IMPERATIV: EGK-ul propagandei rusești și fragilitatea României în flancul estic al NATO

Dronele rusești care tulbură cerul Poloniei și României și rețelele de influență care ajung pe banca acuzaților la București sunt două...

Pericol nevăzut: fierbe tulburelul! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 19.09.2025.

Până când legea Ciuhodaru privind predarea educației pentru sănătate va fi adoptată, fiți vigilenți și precauți....

#StareaEducației (REPORTAJ) Centrul pentru Performanță ”Simionescu”, șansa spre excelență pentru elevii de clasa a IV-a din județul Iași

Într-un sistem educațional în continuă căutare de soluții pentru susținerea excelenței,   o inițiativă locală iese în evidență prin...

Întâlnirile „Cezar Ivănescu”, ediția a III-a – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 19 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, nu demult, în incinta sediului Editurii Junimea din Parcul Copou, s-a desfășurat manifestarea culturală Întâlnirile „Cezar...

