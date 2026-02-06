#StareaEducației (REPORTAJ) Ziua Internațională a Cititului Împreună, celebrată cu entuziasm la Școala „Varlaam Mitropolitul” din Iași

Publicat de andreeadaraban, 6 februarie 2026, 17:31

Ziua Internațională a Cititului Împreună celebrează bucuria și puterea lecturii cu voce tare, ca experiență împărtășită. În această zi, marcată, an de an, în prima miercuri din luna februarie, copii și adulți deopotrivă sunt invitați să ia o carte, să-și găsească un public și să citească împreună.

Evenimentul este sărbătorit în peste 170 de țări din întreaga lume și a fost inițiat de organizația neguvernamentală LitWorld, cu sediul în New York.

Ziua Internațională a Cititului Împreună a fost marcată și în acest an la Școala „Varlaam Mitropolitul” din Iași, unde lectura reprezintă o componentă esențială a procesului educațional.

Elevii și profesorii s-au reunit într-o atmosferă caldă, demonstrând că cititul cu voce tare este mai mult decât o activitate școlară, este o experiență care apropie oamenii.

În acest an, elevii au citit volumul „Băiatul, Cârtița, Vulpoiul și Calul”, o carte care a permis atât reflecții profunde, cât și exerciții de traducere în limba engleză.

Un reportaj de Andreea Daraban:

Reporter: Ziua internațională a cititului împreună a fost celebrată și anul acesta la școala Varlam Mitropolitul din Iași, unde lectura nu este doar o activitate ocazională, ci o adevărată tradiție educațională. Evenimentul a reunit elevi și profesori într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Bianca Năstase, învățătoarea clasei a IV-a A, a subliniat importanța lecturii în parcursul educațional al elevilor: ”Lectura în școala Varlaam Mitropolitul este o parte foarte importantă a întregului proces. La toate clasele, începând de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a și apoi continuând gimnaziul și liceul, acordăm o mare atenție. Avem inclusiv trecută disciplina Lectură în orar, astfel încât nu este neapărat o noutate faptul că noi studiem o carte și aprofundăm și avem discuții și activități pe baza ei, ci este o activitate constantă în școală.”

Reporter: Anul acesta, elevii clasei A4-A de la școala Varlam au citit și analizat cartea ”Băiatul, Cârtița, Vulpoiul și Calul”, o alegere potrivită atât pentru sensibilitatea copiilor cât și pentru exerciții de traducere și reflecție în limba engleză. Activitatea a continuat o tradiție frumoasă. Anul trecut, elevii au tradus și citit poezii de Mihai Eminescu, atât în română cât și în engleză, după cum ne-a mărturisit Alina Turtă, profesoară de limba engleză: ”Ne-am propus să aducem lectura mai aproape de copii și anul acesta și având această lectură comună, pe care am parcurs-o și în limba română și în limba engleză, ne-am gândit să intrăm un pic pe partea analitică. Pe lângă o traducere, am încurajat copiii să-și exprime ideile față de ceea ce iau din aceste povești cu ei, mai departe de clasă. Reporter: Cât de important este acest citit împreună, cu voce tare? Contează poate mai mult decât simpla lectura acasă, în intimitate? ”Noi încurajăm să se continue această activitate și în cadrul familiei. Este important să ne auzim și să ne vedem și cu atât mai mult susținem această activitate în clasă. O dată pentru că ne vedem noi, profesori împreună alături de copii, și a doua oară pentru că și copiii se simt văzuți, apreciați și ascultați. Și da, este un pas important în devenirea lor.”

Reporter: Elevii clasei a IV-a A, îmbrăcați în uniforme elegante, aveau pe bănci aceeași carte, ”Băiatul, Cârtița, Vulpoiul și Calul” pe care au citit-o împreună. Discuțiile cu ei au scos la iveală o relație sinceră și profundă cu lectura. Copiii au descoperit cartea în urma unei prezentări la ”Rubrica de dimineață”, o activitate zilnică, specifică școlii, unde elevii prezintă povești, autori sau teme diverse.

Elev 1: Îmi place să citesc cărți de la Arthur, de la Funny Green, în special, de la Roald Dahl și de David Williams.

Elev 2: Ca să citești în zilele noastre este minunat și cu ocazia acestei zile, dacă toți citim împreună, ne putem apropia unii de alții și mai mult.

Reporter: Ce cărți îți place să citești?

Elev 2: Îmi plac cărțile cu aventură. E ca și cum ai avea o aventură în capul tău, prin care te întâlnești cu atâtea personaje imaginare. E ca și cum creierul tău și-ar lua o vacanță, pur și simplu.

Reporter: Îți place mai mult să citești decât să stai pe telefon?

Elev 2: Depinde ce cărți citesc. Unele cărți îmi plac, unele cărți nu. Îmi plac doar unii autori, dar mi-au plăcut foarte mult poeții care au scris poezii, cum ar fi, poetul nostru Mihai Eminescu, pe care îl îndrăgim foarte mult. Pe scurt, pentru mine, a citi e una dintre activitățile mele preferate.

Reporter: Ce ți-a plăcut cel mai mult la această carte pe care o citiți împreună? Acțiunea, personajele?

Elev 3: Povestea, cum s-a exprimat autorul și desenele erau foarte interesante.

Reporter: Tu citești și acasă mult? E o obișnuință zilnică aceea de a citi? Elev 3: Cititul este una dintre pasiunile mele cele mai mari și nu cred că există o zi în care să nu citesc, pentru că, nu știu, mă simt foarte calmă când citesc.

Elev 4: Cred că este important să citim împreună în fiecare zi, pentru că acest lucru ne ajută să creștem, să ne dezvoltăm vocabularul. Ne aduce împreună.

Reporter: Dar părinții acasă îți citesc?

Elev 4: Păi nu, de obicei citesc eu. Când nu știam să citesc, da, mi-au mai citit.

Reporter: Ce ți-a plăcut la această carte pe care astăzi o citiți din nou împreună?

Elev 5: Mie mi-a plăcut în special cum se exprimă autorul. Mi-a plăcut foarte mult acțiunea și ce te învață această carte. Dacă ar fi să aleg, ce mi-a plăcut cel mai mult a fost că nu trebuie să-ți fie rușine când ceri ajutorul și dacă ceri ajutor este mai mult că ești curajos și că ai încercat deja.