#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Bujor, director de comunicare World Vision Romania:”Noi nu vedem investiția în educație o cheltuială. Este o investiție în viitorul nostru.”

Publicat de andreeadaraban, 3 martie 2026, 11:53

Educația rămâne una dintre cele mai sigure investiții în dezvoltarea pe termen lung a României, iar modul în care susținem copiii din mediile vulnerabile face diferența între abandon și reușită. Fundația World Vision România, care derulează programe educaționale în multe comunități vulnerabile, a marcat, săptămâna trecută, la Iași, 30 de ani de intervenții în regiunea Nord-Est.

Peste 4 milioane de persoane au fost sprijinite în 36 de ani de activitate ai organizației, dintre care mai bine de 2 milioane sunt copii, care au fost ajutați în mod direct, prin intervenții ce au însemnat o masă caldă, sprijin financiar pentru a continua școala, meditații și ajutor la teme, mentorat, consiliere și activități de dezvoltare personală.

Andrea Bujor director de comunicare al World Vision Romania a vorbit la Starea Educației despre proiectele fundației.

Andreea Daraban: Ați marcat, la Iași, 36 de ani de existență a Fundației World Vision România, 30 de ani de activitate doar în regiunea de Nord-Est. Este vorba, în special, despre intervenții pe care le-ați desfășurat în comunitățile rurale fiind sprijiniți copii din medii dezavantajate. Ați realizat și un sondaj național intitulat ”Unde sunt astăzi alumnii World Vision”? Ne puteți da aceste cifre?

Andreea Bujor: Sigur că da! Noi tot timpul spunem că investiția în educație, ajutorul pe care îl dăm copiilor, mai ales, celor din medii vulnerabile, dă roade. Am făcut în urmă cu ceva ani un studiu care a dovedit că fiecare leu investit în educație, la bugetul de stat, aduce 8 lei. Acum am vrut încă o dată să vorbim pe cifre. Ne place foarte mult la World Vision să vorbim despre poveștile copiilor, alumnilor, celor care au terminat programele noastre, dar ne place să vorbim și documentat. Așadar, am făcut acest studiu, acest sondaj printre cei care au absolvit proiectele. Ne-au răspuns 500 de absolvenți la întrebările noastre. 9 din 10 ne-au spus că programele educaționale la care au participat le-au marcat traseul profesional și drumul în viață. Cam 80% dintre ei ne-au spus că aceste programe le-a crescut foarte mult încrederea în sine, motivația înspre a învăța, le-a influențat traiectoria în carieră. Am vrut să vedem și unde sunt ei astăzi. Cei care ne-au răspuns au între 18 și 24 de ani, așa că o parte dintre ei sunt studenți încă, dar mai mult de o treime lucrează. Lucrează chiar și în multinaționale, în companii cu capital românesc, deci s-au angajat chiar în domeniul în care au terminat studiile și foarte mulți consideră că, da, prezența noastră în viața lor, prezența colegilor mei care au fost acolo alături de ei, le-a influențat foarte mult parcursul.

Andreea Daraban: Ce programe ați derulat mai exact? Cum i-ați ajutat practic pe acești copii?

Andreea Bujor: În acest moment, desfășurăm programe educaționale pentru copii de la grădiniță până la facultate. E adevărat că în urmă cu câțiva ani partea asta de grădiniță și facultate nu exista. La grădinițe avem sprijin pentru copii, pentru educatori, pentru a învăța cum să interacționeze cu copii și pentru părinți. După care, pentru copiii din ciclul primar, le dăm o masă caldă și ajutor la teme, pentru că de foarte multe ori noi lucrăm în acele comunități vulnerabile, în care poate părinții nu au terminat școala, poate că nu au suficient timp să îi ajute pe copii, poate că nu-și dau seama, ei înșiși, de importanța educației. Așadar suntem acolo pentru a-i ajuta pe copii. După care avem proiecte și pentru gimnaziu, îi ajutăm pe copii să-și aleagă liceul potrivit, îi ajutăm cu mentorat și cu meditații și avem programe pentru liceu. La liceu ne axăm foarte mult pe educația non-formală. Sigur că avem și partea formală, avem meditații, avem burse pentru elevi, dar și pe educație non-formală. Noi considerăm, în continuare că sunt subiecte care ar trebui abordate în liceu și poate mai devreme și nu sunt încă abordate așa cum trebuie în școala românească. Facem cu ei educație financiară, de exemplu, consiliere vocațională, consiliere psihologică, acolo unde au nevoie și chiar dau roade. Copiii sunt extrem de încântați și de faptul că le creăm o comunitate. Avem tabere de vară. Acești copii, chiar dacă sunt la liceu, poate că este prima oară când ies din satul lor și se duc într-o tabără de vară, acolo unde cunosc alți copii, din alte zone ale României. Au parte de activități, iar felul în care se dezvoltă, chiar dacă sunt doar, poate, 4 zile. Am fost la astfel de tabere, este extraordinar, felul în care comunică între ei. Copiii chiar au nevoie de astfel de comunități și sunt mai importante pentru parcursul lor educațional decât am putea crede. Și apoi sprijinul la facultate, la fel, le dăm o bursă.

Andreea Daraban: Care este cuantumul acestor burse pentru a-i sprijini să meargă mai departe la facultate?

Andreea Bujor: Diferă în funcție de program, așa cum am spus, dăm și la liceu. La facultate cuantumul este de 400 de lei, dar primesc foarte mult ajutor extra, de exemplu laptop sau alte lucruri de care au nevoie și foarte multe activități, acest mentorat, acest ajutor pentru a învăța, adică este un program complex. Nu ne axăm doar pe zona aceasta de a da o sumă de bani, vrem cu adevărat să-i ajutăm și din ceea ce am discutat cu copiii, de foarte multe ori, chiar cu alumnii care au absolvit. Nimeni nu ne-a spus că își amintește de acea bursă. Bineînțeles poate că după ani nu mai contează, dar ne-au spus de un anumit coleg care le-a dat un sfat, Și-au amintit când au fost prima oară la teatru, de exemplu. Deci experiențele în viața copiilor sunt mult mai importante decât am putea crede.

Andreea Daraban: În ce județe din zona Moldovei desfășurați activități?

Andreea Bujor: În momentul acesta, așa cum știți, suntem prezenți în Iași, suntem prezenți în Vaslui, chiar la evenimentul despre care ați menționat a venit un domn director din Negrești, acolo unde desfășurăm extrem de multe proiecte. Suntem prezenți în foarte multe județe. Am împlinit 30 de ani de activitate în zona Moldovei și ne dorim foarte mult acum să ne extindem și să extindem activitatea aici. Sigur că avem foarte multe rezultate, colegii noștri au făcut o treabă extraordinară, dar sunt în continuare foarte multe nevoi în această zona.

Andreea Daraban: Că tot ați vorbit despre această dorință de a vă extinde proiectele, în acest an, Organizația World Vision România a preluat proiectul Pro Ruralis, prin care elevi din mediul rural, cu rezultate excelente la învățătură, primesc sprijin financiar, educațional și de dezvoltare personală, pentru a-și continua studiile la liceu.

Andreea Bujor: Pro Ruralis este un proiect cu tradiție în comunitatea ieșeană. Suntem onorați că l-am preluat și suntem siguri că vom continua și copiii aceștia vor avea în continuare rezultate. Aici se va adăuga și experiența pe care World Vision o are în desfășurarea programelor educaționale. Copiii primesc, de asemenea, o sumă de bani, primesc masă, cazare la liceu, primesc și activități de mentorat, consiliere, intră și ei în programele pe care noi le desfășurăm în mod tradițional. Noi schimbăm, și este un specific al nostru, schimbăm și adaptăm programele în care copiii intră în funcție și de nevoile copilului. Dacă vedem că un copil are nevoie de meditație la engleză, vom face acest lucru. Dacă poate este mai aplecat pe zona aceasta civică, poate vrea să se implice, avem în World Vision un consiliu consultativ al copiilor cu care facem poziții pe zona aceasta de advocacy, politici publice, public speaking, adică încercăm să ne ducem personalizat. Și știm că este foarte greu să facă școala acest lucru, nu este ușor, dar în același timp rezultatele sunt extraordinare când te duci personalizat către nevoile elevilor.

Andreea Daraban: Cum se face selecția acestor copii care beneficiază de sprijin prin proiectul Pro Ruralis?

Andreea Bujor: Sunt copii din medii vulnerabile, dar copii cu rezultate foarte bune. În general, noi, la World Vision, mergem foarte mult pe zona de vulnerabilitate și pe zona de venituri pe care familia o are. Ei bine, în acest proiect se adaugă și zona aceasta de rezultate foarte bune. Deci copiii care își doresc să învețe și care au rezultate mai bune, dar nu ne axăm doar pe asta. În general, considerăm că este foarte important nu numai să fie un copil de 9 și 10. Și în momentul în care reușești să aduci un copil de la 5 la 7 este la fel de important și este un mare câștig în viața acelui copil.

Andreea Daraban: Iată că avem cifre îngrijorătoare. Doar aproximativ 4% dintre elevii de 15 ani din România ating nivelurile superioare de performanță la matematică, spun rezultatele PISA din 2022. Peste jumătate din copiii din mediul rural abandonează școala după clasa VIII-a. Aproape 1 din 2 adolescenți între 15 și 19 ani se află în risc de sărăcie sau excluziune socială. Aveți experiență pe zona aceasta a educației, mai ales în mediile vulnerabile de peste 3 decenii. Interveniți punctual acolo unde vă puteți desfășura activitatea. Dar vorbim despre o problemă sistemică. Ce măsuri urgente ar trebui să ia statul pentru a-i ajuta pe acești copii cu adevărat?

Andreea Bujor: Noi tot timpul spunem că nu toți copiii au norocul să fie parte din proiectele noastre și tocmai de aceea facem la nivel național și zona aceasta de advocacy. Mergem și vorbim cu autoritățile și le dăm modelele pe care noi le vedem, efectiv, că funcționează foarte bine și ne arătăm disponibilitatea să îi ajutăm să le extindă. Să le ia ca modele de bună practică. În primul și în primul rând e nevoie de investiție în educație. Noi nu vedem investiția în educație o cheltuială. Este o investiție în viitorul nostru. Așadar, nu se pot face programe educaționale extraordinare fără a fi investit un buget corespunzător. Mai apoi, ca măsuri punctuale, noi întotdeauna am considerat că trebuie extinsă masa caldă. În momentul acesta, jumătate de milion de copii din România beneficiază de această masă caldă, dar nevoile sunt mult mai mari, cel puțin un milion. Aceasta este ținta care a fost asumată, dar chiar și mai mult de atât în măsura în care se poate. Considerăm că masa caldă cu adevărat face diferența.

Andreea Daraban: Asta pentru că ați avut rezultate în acest sens.

Andreea Bujor: Exact, avem școli unde era absenteism și când am intervenit cu programul nostru ”Pâine și Mâine”, chiar s-a redus. Copiii vin la școală și pentru această masă caldă. Și aici am făcut studii, de multe ori această masă caldă, în comunitățile unde noi lucrăm, în comunitățile vulnerabile, este poate chiar singura masă din zi a copilului. De multe ori copiii nu mănâncă la cină, nu mănâncă la micul dejun, vin la școală efectiv pentru această masă. Pare că e de necrezut uneori, pentru că există acest decalaj foarte mare în România, însă chiar și pe noi, care eram acolo, ne-au surprins aceste rezultate și cât de mult și-au îmbunătățit performanța la școală copiii pentru că au avut această masă caldă. La liceu noi mergem foarte mult pe zona de educație non-formală. Este foarte important să aibă acces și la consiliere, vedem că sunt foarte multe probleme pe zona aceasta de violență, bullying, sigur că erau dintotdeauna, dar acum vedem niște cazuri șocante care se întâmplă în România, așadar această zonă de consiliere este foarte importantă.

Andreea Daraban: Și, din păcate, numărul consilierilor școlari este insuficient.

Andreea Bujor: Este insuficient și trebuie să ne aplecăm și asupra acestui subiect. Noi desfășurăm și programe pentru părinți, pentru că și părinții trebuie să știe, nici ei nu știu tot ceea ce trebuie pentru a-și educa copilul și credem că e important să-i ajutăm. Și statul are o strategie de educație parentală și noi avem programe care chiar au arătat rezultate. E nevoie de investiții în infrastructură și în formarea profesorilor.

Andreea Daraban: În ultima perioadă, în infrastructură s-au tot făcut investiții. Școlile arată frumos. Problema este resursa umană și programele care chiar să-i ajute pe acești copii, mai ales pe cei care nu-și permit să ducă o viață decentă. Acționați și în comunitățile vulnerabile din Republica Moldova. V-ați extins activitatea. Unde anume și în ce fel?

Andreea Bujor: Da, ne-am extins activitatea Republica Moldova. Suntem într-o etapă incipientă, deci în continuare facem o analiză a nevoilor acolo. Nu este atât de simplu. Știm, venim cu experiența pe care o avem în România și vedem ce se poate transfera. Nu tot ceea ce facem aici se poate transfera acolo. Ne dorim să începem tot așa pe zona aceasta de liceu, pentru copiii de liceu și sperăm că, în curând, o să putem să venim cu rezultate concrete și de acolo. La sfârșitul anului trecut am extins, am deschis acolo filiale, dar începem cu pași mărunți. Nu putem să vorbim de rezultate sau de un anume impact, pentru că încă suntem într-o etapă incipientă.

Varianta audio a interviului: