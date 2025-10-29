#StareaEducației (INTERVIU) Adriana Mahu, mentor Smarty Kids Iași: ”Aritmetica mentală dezvoltă gândirea și funcționarea ambelor emisfere cerebrale în sincron. Avem copii care ne spun capitalele în timp ce calculează sau copii care pot face două calcule în același timp.”

29 octombrie 2025

Atenția copiilor este din ce în ce mai greu de captat într-o epocă în care tehnologia concurează direct cu educația tradițională. Există însă metode care reușesc să transforme învățarea într-o aventură captivantă. Una dintre acestea este aritmetica mentală, o disciplină ce combină logica, memoria, creativitatea și gândirea rapidă.

La Iași, sub coordonarea Adrianei Mahu, profesor și mentor la Smarty Kids – Păcurari și Tătărași, această metodă nu doar că prinde rădăcini, ci oferă și rezultate remarcabile. Anul acesta, Matias Aneculăesei, de numai 9 ani, a devenit campion la Olimpiada de Aritmetică Mentală din Dubai, iar colegul său, Mihnea Mahu, în vârstă de 8 ani, a ocupat locul al doilea, performanțe obținute într-o competiție cu aproape 200 de participanți din 12 țări.

Colega noastră, Andreea daraban, a stat de vorbă la Starea Educației cu Adriana Mahu, coordonatoarea acestor mici campioni, pentru a descoperi ce înseamnă aritmetica mentală, ce presupune această metodă, cum se desfășoară antrenamentele și ce transformări apar în dezvoltarea copiilor care o practică.

Andreea Daraban: Ce este, de fapt, aritmetica mentală? Cum funcționează metoda pe care o folosiți? Cu ce se deosebește de aritmetica tradițională?

Adriana Mahu: Aritmetica este o ramură a matematicii, iar aritmetica mentală este metoda de calcul pe care noi o facem cu ajutorul abacului japonez, numit și Soroban. Practic aceasta este deosebirea, în modul în care se lucrează pe abac.

Andreea Daraban: Ce are special acest abac?

Adriana Mahu: Este special faptul că se lucrează în baza nouă. De fapt, biluțele de pe abac reprezintă numerele. Avem mai multe spițe. Pe spița din mijloc lucrăm, de obicei, pe unități. Următoarea este zeci, sute, mii, zeci de mii. Ele sunt așezate și le vizualizăm exact ca în scrierea noastră obișnuită, la matematică. Practic, asta le ușurează copiilor vizualizarea numerelor. Cum îi ajută aritmetica mentală? Așa cum se știe din psihopedagogie, până la vârsta de 8-9 ani, copiii au nevoie de obiecte concrete pentru a-și însuși și pentru a putea lucra cu noțiuni abstracte. Numerele sunt abstracte atât timp cât nu le asociem cu un obiect concret. Am observat la lecțiile demonstrative, unde invităm părinții alături de copii, că cei mici, dacă le dai un calcul, de exemplu 2 plus 2, se blochează. Nu știu ce să facă cu acele numere. Dar dacă le spui, eu am două mere și tu două, câte avem împreună? Imediat își imaginează obiectele concrete și pot lucra cu ele. Asta face de fapt abacul. Pun mâna concret pe biluțe, îi ajută să integreze apoi noțiunile și să lucreze cu ele în minte, în abstract.

Andreea Daraban: Practic, ce operații învață copiii cu această metodă? Doar de adunare și scădere sau și alte operații?

Adriana Mahu: Noi învățăm adunare, scădere, înmulțire, împărțire, calcule cu numere negative, cu fracții zecimale, cu virgulă, și scoaterea de sub radical a radicalilor perfecți până la 100. Totul folosind abacul. La un moment dat, se pot face și în minte. Cele mai complexe se pot face și în minte, bineînțeles, numai că este nevoie de exercițiu foarte mult. Cum acționează? Practic, copiii întâi învață operațiile de adunare și scădere și nu e vorba neapărat de învățare. Pe cei mici, da, putem să spunem că îi ajută să învețe adunarea și scăderea atunci când ei nu cunosc aceste noțiuni. Antrenamentele de aritmetică mentală sunt foarte benefice și pentru copiii mai mari, care sunt deja la școală, în clasele a II-a, a III-a, a IV-a și îi ajută să își îmbunătățească anumite funcții cognitive. Ce facem noi la aritmetică mentală nu este să învățăm matematică nouă, ci să o exersăm și să ne antrenăm mintea. Practic, e un fitness pentru creieraș. Abacul reprezintă aparatele și greutățile cu care copiii se antrenează și tot antrenând creierașul cu metodele pe care noi le avem, lor le este mai ușor apoi să înțeleagă la școală cerințele de la exerciții, textele pe care le citesc, să le fie mult mai ușor, să nu mai fie școala o povară. Este un feedback pe care l-am primit de la părinți, anume că acei copii care vin la cursurile de aritmetică mentală și se antrenează pe o perioadă mai lungă de timp, nu vorbim de o lună, două, că nici la sală dacă te duci o lună nu scade burtica, acești copii sunt fruntași în clasă, pentru că au niște abilități care îi ajută să învețe mai ușor, le crește viteza de gândire, memoria, memoria de lucru, pot sta în sarcină mai mult, adică antrenăm foarte multe funcții cognitive.

Andreea Daraban: Pot face și calcule rapide, cu trecere peste ordin, cu zeci, cu sute, cu mii, totul în minte foarte rapid.

Adriana Mahu: Pot să facă asta, copiii facă asta, dar noi începem cu un grad de dificultate foarte mic și progresiv creștem gradul de dificultate, astfel încât copiilor să nu li se pară greu de la început. Și mai mult de atât, să sedimenteze informațiile și să le poată folosi cu ușurință. Adică dacă din prima îi dai un calcul greu, se blochează și zice, nu mă mai duc acolo, eu nu înțeleg nimic. Dar dacă începem pas cu pas, nici nu-și dau seama cum ajung să se priceapă la calcule foarte complexe.

Andreea Daraban: De la ce vârstă pot începe copiii aritmetica mentală? Există o limită minimă, o limită maximă?

Adriana Mahu: Eu recomand în jurul vârstei de 5 ani. Avem materiale și pentru copii mai mici, de 3-4 ani, dar prefer să le recomand părinților să se joace cu copiii de 3-4 ani, să modeleze plastilină, nisip kinetic, să facă gogoși, pâine împreună, ca să-și dezvolte musculatura degetelor, astfel încât coordonarea lor la scriere să fie una bună. Atunci când le este greu să scrie, copiii încep să refuze scrisul și asta împiedică procesul de învățare. De aceea, în jurul vârstei de 5 spre 6 ani, copiii sunt mai pregătiți, pot să scrie, e mai ușor să învățăm scrierea numerelor, a cifrelor și începând cu 5 ani este mai potrivit. Limita maximă, sinceră să fiu, nu există, pentru că oricine se apucă de antrenamente cu aritmetică mentală, vede rezultate.

Andreea Daraban: Dar înțeleg că în același timp pot face și alte lucruri. Adică ei pot calcula, dar în același timp pot purta o conversație și în minte se derulează calculele.

Adriana Mahu: Practic dezvoltăm gândirea și funcționarea ambelor emisfere cerebrale în sincron, dar totul se întâmplă în urma antrenamentului. Știți, mi-am făcut abonament la sală, după trei luni mă duc pe acolo să văd ce se întâmplă, că n-am slăbit deloc. Cam așa este și cu aritmetică mentală.10-15 minute de antrenament zilnic. Și 10 minute nu e mult. Noi avem și o platformă unde copiii se antrenează. Pe platformă sunt foarte multe simulatoare și aplicații care îi ajută și le antrenează memoria, viteza de reacție. Antrenamentul pe această platformă, la un moment dat îi face capabili să gândească două acțiuni în același timp. Să calculeze, să dea răspunsul corect la calcul, dar și să spună un cântecel sau o poezie sau să răspundă la niște întrebări. Avem copii care ne spun capitalele în timp ce calculează, avem copii care răspund la întrebări despre ei, avem copii care cântă dacă au și acest talent și copii care pot face două calcule în același timp. Adică cu mintea poți să faci două calcule cu o viteză atât de mare și să dai două răspunsuri corecte. Practic sunt două ecrane pe care rulează numere și trebuie să faci separat pentru fiecare ecran calculele. Și da, mulți dintre ei reușesc, dar totul ține de antrenament.

Andreea Daraban: Cum decurg antrenamentele pe categorii de vârstă? Bănuiesc că există niște diferențe în funcție de grupele în care sunt înscriși copiii.

Adriana Mahu: Copiii lucrează diferențiat. Să presupunem că avem o grupă de copii de șapte ani care au început toți în același timp. Să știți că se diferențiază chiar dacă au aceeași vârstă, chiar dacă au început în același timp. Pentru că un impact foarte mare îl are ce fac ei în restul timpului și cum sunt ei construiți. Și atunci, cel care se mai antrenează și acasă, cu siguranță va progresa și va ajunge mai departe. Din acest motiv, grupele noastre nu sunt formate de copii pe aceeași categorie de vârstă și pe același nivel. Pentru că nu putem să îi ținem pe unii în funcție de ceilalți. Fiecare avansează în funcție de capacitatea și ritmul său. Platforma noastră online ne oferă posibilitatea de a lucra diferențiat și de a face setările în funcție de capacitatea fiecărui copil, astfel încât ei fac calcule fără să fie influențați de ce știe colegul. Iar lucrul individual, pe suportul de curs, pentru că o mare parte din timp se lucrează cu pixul în mână și pe numărătoare, scriind pe caiețele, la fel nu este influențat de nivelul celorlalți, deoarece ei își urmăresc materialul lor, adică suportul lor de curs. Fiecare învață de pe suportul propriu.

Andreea Daraban: Această metodă este extinsă la nivelul întregii țări, sunt centre în toată țara care practică această metodă. De cât timp ați început să lucrați în acest domeniu?

Adriana Mahu: Eu am deschis centrul Smarty Kids Păcurari, în parteneriat, în anul 2021 și ulterior am rămas singura coordonatoare, iar în țară Smarty Kids anul acesta împlinește șase ani de când este deschis. Avem mai multe centre la nivelul țării, sunt peste 350 de centre. De fapt, nu suntem numai în România, sunt mai multe țări în care se află centre Smarty Kids și în Republica Moldova, în Bulgaria, în Ungaria și acum se extind în Slovenia și Germania și sunt peste 20.000 de copii care practică aritmetică mentală în franciza noastră. Bineînțeles că au mai apărut și alte școli de aritmetică mentală, deoarece fiecare are libertate să facă asta.

Andreea Daraban: Concursurile la care participă copiii, în ce constau? Ce au ei de făcut practic acolo? Sunt mai multe probe?

Adriana Mahu: Sunt și concursuri cu mai multe probe, sunt și concursuri cu o singură probă. De-a lungul timpului am fost atât la concursuri naționale cât și internaționale. Copiii noștri au fost pe podium și chiar sunt încântată de rezultatele lor. Bineînțeles că meritul este al copiilor, al celor care îi antrenează, dar și al părinților, pentru că sunt foarte implicați și susțin copiii și financiar, dar și moral. Anul acesta a fost în Dubai concursul Smart Kids, unde am avut o singură probă de 10 minute de calcule scrise. În aprilie am fost în Belgia, la un concurs unde, pe lângă proba scrisă, au fost copii care au avut și calcule mentale de făcut în fața unui ecran și am avut și acolo un fruntaș. Și asta ar fi cea de-a doua probă. Pe de altă parte, mai sunt concursuri care se desfășoară online, unde copiii au de făcut mai multe tipuri de calcule și mai multe tipuri de operații. Anul acesta am participat la concursul mondial organizat de India și avem rezultate foarte, foarte bune. La concursul din Dubai, unde am fost doar cu doi copii, a fost în august, când toată lumea era în concedii, și era după cel din iulie, pentru că și în iulie am fost în Cairo la un concurs, cu patru copii, din care doi au fost super campioni și doi au luat locul întâi. Iar în Dubai am fost doar cu cei doi copii, cu Matias Aniculăesei și cu Mihnea Mahu. Mihnea este băiețelul meu, a fost primul lui concurs. Matias s-a calificat în categoria în care el a participat, ca fiind copilul cu cele mai multe calcule corecte și a fost campion.

Andreea Daraban: Contează viteza și corectitudinea calculelor la astfel de concursuri.

Adriana Mahu: Da, da, contează corectitudinea. De exemplu, există un număr maxim de calcule pe care ei îl au de făcut cu anumiți termeni. Pot fi cu 5 termeni, cu 6 termeni, adunări, scăderi, pot fi cu 10, pot fi cu unități, pot fi și înmulțiri, împărțiri. Sunt mai multe grade de dificultate, în funcție de nivelul copilului și în funcție de vârstă. Ei au fost la categoria Starter, adică începători, și numărul maxim de calcule era 200. Acum, cu precizie, nu pot să vă spun cât au făcut, dar să știți că sunt mai rare cazurile în care copiii fac toate cele 200 de calcule corect. E presiunea concursului, concurența, emoțiile și oboseala de pe drum., nu sunt condițiile de acasă și sunt foarte mulți factori care influențează rezultatele, dar au reușit și asta ne face foarte mândri de ei.

Andreea Daraban: Copiii care exersează această metodă de mici se adaptează cu ușurință aritmeticii clasice?

Adriana Mahu: Da. Întrebarea dumneavoastră poate fi interpretată cumva dacă această metodă ar putea să încurce în învățarea matematicii de la școală. Nu, nu poate să încurce. Este o metodă de a dezvolta gândirea. Nu are cum să-i încurce. Dar există un moment în parcursul copiilor, la cursul de aritmetica mentală, în care ei pot fi confuzi. Atunci când sunt la început și în aritmetica mentală și la școală. Pentru că practic nu le stăpânesc bine pe niciuna și asta poate crea confuzie. Dar în momentul în care ei învață bine și stăpânesc ambele metode sau măcar una dintre ele, știu sigur că nu le pot încurca. Pentru că noi avem creierul suficient de deștept astfel încât să putem învăța mai multe limbi străine fără să le întrepătrundem cuvintele într-una. Putem rezolva o problemă de matematică prin mai multe metode fără să le amestecăm. Gândirea noastră logică și structura gândirii noastre ne ajută. Dar e vorba poate de un pic de confuzie, vă spun, în momentul în care ei nu sunt siguri pe ceea ce au de făcut. După ce stăpânesc metoda, nu există ca această metodă să-i încurce la școală, din contra le oferă suport, să le fie mai ușor și să înțeleagă matematica mai ușor.

Varianta audio a interviului|: