Speranța a renăscut la Broșteni județul Suceava! Alexandru Hurjui, primarul orașului Broșteni, jud. Suceava cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 12.11.2025.

Speranța a renăscut la Broșteni județul Suceava după dezastrul de la finalul lui iulie a.c. Situația familiilor afectate.

Publicat de mihaipohoata, 12 noiembrie 2025, 11:49



Precum Pasărea Phoenix care a renăscut din propria-i cenușă așa și orașul sucevean Broșteni își revine, încet dar sigur, de pe urma dezastrului de la sfârșitul lui iulie a.c.

Miracolul revenirii la normal este întreținut de oameni adevărați, români cu suflet mare și care dau o mână de ajutor, fiecare în felul său, pentru a le asigura persoanelor afectate un acoperiș deasupra capului înainte de venirea iernii, într-un cadru sufletesc al compasiunii și al bunătății.

Situația familiilor afectate este descrisă de Alexandru Hurjui, primarul orașului Broșteni, din județul Suceava, astăzi, miercuri, 12 noiembrie 2025, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Alexandru Hurjui, primarul orașului Broșteni.