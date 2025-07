”Sala mea, visul meu, lupta mea!” Scorpions Iași un vis mereu ancorat în realitate. Antrenorul de kickboxing Mihai Constantin cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 17.07.2025.

"Sala mea, visul meu, lupta mea! Acum 24 de ani am plecat la drum cu o simplă pereche de mănuși. Fără susținere, fără bani, fără garanții. Doar cu dorința de a lupta și cu visul meu în suflet. Mulți nu au crezut în mine. Mulți au spus că nu o să reușesc. Dar am continuat. Zi după zi, an după an. Astăzi, după 24 de ani, Scorpions Iași este una dintre cele mai frumoase și respectate săli din Europa. Pentru mine, sala nu e doar o realizare profesională. Este viața mea, lupta mea și cea mai mare victorie personală."

Publicat de mihaipohoata, 17 iulie 2025, 13:00



Este mesajul de suflet care m-a emoționat profund și pe care l-am ales ca prolog al întâlnirii cu reputatul și respectatul antrenor de kickboxing Mihai Constantin, creatorul legendarului club Scorpions Iași, pe care l-am susținut încă de la înființare, în urmă cu 24 de ani, interviu programat astăzi, joi, 17 iulie 2025, în intervalul orar 14:25 – 14:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Mihai Constantin, creatorul legendarului club Scorpions Iași.