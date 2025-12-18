Reuniunea alaiurilor de iarnă de la Miroslava (rdp.). Ozana Dram, managerul Centrului Județean al Culturii Tradiționale Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.12.2025.

Ascultă Radio România Iași Live
Datinile și obiceiurile de iarnă sunt cruciale pentru că păstrează și transmit identitatea culturală românească, unesc comunitățile, reamintesc de tradițiile ancestrale (colinde, măști, plugușoare), leagă prezentul de trecut (prin ritualuri de fertilitate și belșug) și oferă un cadru magic de celebrare a celor mai importante sărbători ale soarelui și solstițiului, întărind legăturile spirituale și sociale de la sat la oraș.

Comuna ieșeană Miroslava a găzduit recent o reuniune a alaiurilor de iarnă foarte spectaculoasă.

Vă oferim prilejul întâlnirii cu membri ai ansamblurilor  de datini și obiceiuri de iarnă Ursul de la Comănești – Leorda județul Bacău, conducătorul grupului Marian Nistor și Răzeșii Cracăului din Cracău județul Neamț, conducător Florin Bălțătescu dar și cu Ozana Dram, managerul Centrului Județean al Culturii Tradiționale Iași, astăzi, joi, 18 decembrie 2025, în intervalul orar 12:25 – 12:45, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Surse:  Mihai Florin Pohoață; Centrul Județean al Culturii Tradiționale Iași.

