Războiul din Iran și consecințele globale

Un nou conflict militar în Orientul Mijlociu. După atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului și riposta Teheranului, tensiunile regionale cresc, iar efectele se resimt deja în economia globală și în relațiile internaționale. Discutăm despre riscurile escaladării și despre consecințele geopolitice ale acestui război la emisiunea „Imperativ”.

Publicat de isoreanu, 6 martie 2026, 09:08

O nouă etapă de instabilitate în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Israelul au lovit Iranul, iar Teheranul a răspuns cu atacuri asupra unor baze și infrastructuri din regiune. Riscul unei escaladări majore crește, iar efectele se resimt: reacțiile internaționale sunt împărțite, prețurile la energie urcă, iar piețele financiare sunt în tensiune.

Discutăm despre implicațiile geopolitice, economice și strategice ale conflictului din Iran la emisiunea „Imperativ”, vineri, după știrile orei 14:00, cu analistul politic Alexandru Lăzescu și cu jurnalistul Cătălin Gomboș, de la Radio România Actualități.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video-live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.