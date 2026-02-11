Radio 3.0: de la FM la AI. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (11.02.2026)

Publicat de Andreea Drilea, 11 februarie 2026, 08:41

Ca în fiecare an, la 13 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Radioului, care are ca temă actuală „Radioul și Inteligența Artificială”, explorând cum noile tehnologii pot ajuta radiodifuzorii fără a înlocui conexiunea umană.

De Ziua Mondială a Radioului, lăsăm nostalgia deoparte și privim spre ceea ce urmează.

Cum se schimbă radioul într-o lume dominată de inteligență artificială și date? Mai este vocea umană singura care contează?

Cine va fi la microfon în viitor?

În emisiunea de astăzi, 11 februarie 2026, după știrile de la ora 14.00, explorăm intersecția dintre tehnologie și emoție alături de domnul profesor dr. Adrian Iftene, de la Facultatea de Informatică a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prorector al instituției.

Realizator, Maria Nedelcu.