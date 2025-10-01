Puls Juridic: Executarea silită a instituțiilor publice

Publicat de Andreea Drilea, 1 octombrie 2025, 09:33

Instituțiile și autoritățile publice pot fi executate silit în situația în care nu își respectă obligațiile de plată stabilite de către instanțele de judecată prin titluri executorii. Care este procedura, ce venituri și bunuri nu pot fi executate silit aflăm în rubrica de astăzi de la executorul judecătoresc Bogdan Tufeanu.

