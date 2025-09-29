„Plaha” – între ficțiune și realitate

La „Oamni și idei”, o discuție despre „Plaha”, un serial în care ficțiunea este oglinda realității.

Publicat de isoreanu, 29 septembrie 2025, 16:41

„Plaha” – un serial care a devenit rapid un fenomen și care aduce pe ecran povești intense și personaje memorabile.

În emisiunea „Oameni și idei”, de marți, după știrile orei 14.00, descoperim culisele producției, alături de regizorul Igor Cobileanski și de actorii Ada Lupu și Iulian Postelnicu. Vom vorbi despre felul în care ficțiunea se întâlnește cu realitatea și despre culisele producției.

