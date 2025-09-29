Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » „Plaha” – între ficțiune și realitate

„Plaha” – între ficțiune și realitate

La „Oamni și idei”, o discuție despre „Plaha”, un serial în care ficțiunea este oglinda realității.

„Plaha” – între ficțiune și realitate

Publicat de isoreanu, 29 septembrie 2025, 16:41

„Plaha” – un serial care a devenit rapid un fenomen și care aduce pe ecran povești intense și personaje memorabile.

În emisiunea „Oameni și idei”, de marți, după știrile orei 14.00, descoperim culisele producției, alături de regizorul Igor Cobileanski și de actorii Ada Lupu și Iulian Postelnicu. Vom vorbi despre felul în care ficțiunea se întâlnește cu realitatea și despre culisele producției.

Emisiunea poate fi urmărită, în format video/live, pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

